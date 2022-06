Zastoji na avtocestah, čakalne dobe na meji

Na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Ta sega mimo razcepa Kozarje, na južni ljubljanski obvoznici do počivališča Barje in na zahodni do Kosez. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Prometno-informacijski center je sporočil, da so posledice nesreče na primorski avtocesti umaknjene, še vedno pa je oviran promet na odstavnem pasu, ostaja tudi daljši zastoj. Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj dolg 1,5 kilometra. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Celju zastoj zaradi delovne zapore dolg 1,5 kilometra. Na štajerski avtocesti pešec ovira promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji pa občasno kratkotrajno zapirajo zaradi varnosti predor. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Sečovlje, Jelšane in Dragonja. Za izstop iz države na njih osebna vozila čakajo do ene ure.