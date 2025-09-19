Analiza: Za kolaps ni kriv povečan promet, ampak neusklajenost gradbenih del

Več kot dva milijona izgubljenih ur, 12 milijonov dodatnega goriva in več kot 450 milijonov evrov gospodarske škode. Prometni kolaps na slovenskih avtocestah ima poleg načetih živcev voznikov, dodatnega stresa in jeze tudi enormen ekonomski vpliv. Strateška analiza o pretočnosti Slovenije ugotavlja, da bi se neskončnemu čakanju v kolonah lahko izognili in prst usmerja v Dars in Direkcijo za infrastrukturo, ki sta po rezultatih analize zaradi neusklajenih gradbenih del glavna krivca za nastanek zastojev, in ne povečan promet, kot velikokrat slišimo z vrha Darsa.

Avtorji analize zato državi predlagajo vrsto izboljšav, da se prometno katastrofalno leto 2025 ne bi ponovilo tudi v naslednjem. Gneča, zastoji in kolone - realnost slovenskih avtocest. Poleg živcev in vode, ki jo vozniki spijejo med čakanjem, pa imajo zastoji še ogromne ekonomske razsežnosti. V njih na leto izgubimo več kot dva milijona ur, pokurimo za 12 milijonov litrov goriva, reke pločevine ustvarijo dobrih 28 tisoč ton emisij več, škoda v gospodarstvu pa zaradi čakanja znaša vrtoglavih 450 milijonov evrov, ugotavlja analiza Pretočnost Slovenije 2025.

Ekonomske posledice FOTO: POP TV icon-expand

"Ne glede na delo, ki ga imamo na cestah, se pojavljajo kolone, zaradi prevelikega števila avtomobilov, ki se pojavljajo na cestah," je v petek pojasnjeval predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. A analiza ugotavlja, da za kolaps na slovenskih cestah ni kriv povečan promet, ampak neusklajena izvedba velikih gradbenih projektov. Kot na primer obnovitvena dela na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. "To smo namerno prilagodili, počakali s terminom na poletje, ker pričakujemo, da bo med vikendi manj prometa," je Ribič pojasnjeval junija letos.

Poletje na cestah je bilo v znamenju zastojev in čakanja. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nekateri so za 33-kilometrski odsek poti potrebovali celo do štiri ure, Dars pa je nastale zastoje nato upravičeval z besedami: "Nekako smo ugotovili, da zaradi tega, ker se vozniki tovornjakov ne držijo pravil. Čakajo, pustijo nekaj avtomobilov naprej in se potem ta kolona širi. Kolona bi morala teči zvezno, pa ne teče, stojijo."

Zaprta vipavska hitra cesta

Še eden od nevralgičnih odsekov je Vipava-Razdrto, kjer je Dars zaradi vzdrževalnih del za 100 dni zaprl del vipavske hitre ceste. "Mi smo to sinhronizirali, da bo zapora čim krajša," je v začetku avgusta povedal Ribič, a se je nato tovorni promet skoraj v celoti preselil na mejni prehod Fernetiči, kjer so nastajali več desetkilometrski zastoji. "Že včeraj je bil popoln kolaps in to res otežuje normalno življenje v naši občini," je na težave domačinov 19. avgusta opozoril župan Sežane Andrej Sila. "Jaz bom odstopil zaradi kaosa? Ali ga jaz povzročam? Dajte, prosim," je na očitke konec avgusta odgovoril Ribič.

Najhujši dnevi leta FOTO: POP TV icon-expand

Najboljša kombinacija za zastoje so po rezultatih analize prazniki in dela na cesti. V petih analiziranih dneh se je povprečna hitrost znižala na od 42 do 54 kilometrov na uro. "To smo predvidevali in se na to pripravili in ni bilo posebnosti, razen gneča, ki pa je bila tudi v drugih državah," je junija zatrjeval Ribič. Poleg neusklajenih projektov med Darsom in Direkcijo za infrastrukturo, ki sta izvajala tudi do pet velikih projektov hkrati, so glavni vzroki za nastanek zastojev po ugotovitvah analize tudi neučinkovit sistem upravljanja, napačno časovno načrtovanje in dejstvo, da vse poti vodijo skozi Ljubljano, obvoza pa ni. Ob tem pa poleg zamud na delo, zgrešenih sestankov, jeze in stresa, so zastoji po ugotovitvah krivi tudi za tretjino več prometnih nesreč.