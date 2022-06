Zastoji na cestah in čakalne dobe na mejnih prehodih

Zastoji so med drugim nastali na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, od Kosez in Centra proti Primorski, ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Zastoji so tudi na cestah Koper–Šmarje–Dragonja, Izola–Strunjan in Seča–MP Sečovlje.

Sočerga vstop – do 30 min izstop – do 30 min

Dragonja vstop – med eno in dvema urama izstop – do 30 min

Jelšane vstop – do ene ure izstop – do ene ure

Sečovlje vstop – do ene ure izstop – do ene ure

Do 28. junija bosta na primorski avtocesti zaprta priključek Fernetiči in prehitevalni pas med Sežano zahod in Fernetiči proti Italiji. Obvoz proti Italiji je preko priključka Sežana zahod, tudi za vozila brez vinjete, piše Prometno-informacijski center.

Močno povečan promet na cestah proti Primorski in na mejnih prehodih s Hrvaško se pričakuje vse do ponedeljka. Zastoji so možni v soboto in nedeljo proti obali in Hrvaški ter tudi v nasprotni smeri.