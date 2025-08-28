Zastoji na Fernetičih: rešitev dvosmerni promet proti Razdrtemu?

Kot je v izjavi za medije povedala ministrica, so se deležniki strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. "Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej," je izpostavila.

Glede predlogov konkretnih rešitev, o katerih je tekla beseda na današnjem sestanku, je povedala, da so se dogovorili, da bo Policija danes znova preverila, ali ob trenutni preusmeritvi tovornega tranzitnega prometa na mejni prehod Fernetiči zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa.

Ena od možnosti, ki so jo omenili deležniki, je tudi uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

Ob zavedanju, da bosta z vidika zastojev prihajajoči ponedeljek in torek najbolj kritična, pa so se udeleženci sestanka po ministričinih besedah dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa, kot je praksa tudi v zimskih razmerah. Dogovorili so se tudi, da bodo poleg tega preverili možnosti glede omejitve prometa že pred vstopom v Slovenijo.