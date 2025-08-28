Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zastoji na Fernetičih: rešitev dvosmerni promet proti Razdrtemu?

Ljubljana, 28. 08. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
22

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predstavniki avtoprevoznikov so na sestanku razpravljali o možnih rešitvah za zastoje na primorski avtocesti. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila tudi že prej izločati iz prometa.

Kot je v izjavi za medije povedala ministrica, so se deležniki strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. "Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej," je izpostavila.

Glede predlogov konkretnih rešitev, o katerih je tekla beseda na današnjem sestanku, je povedala, da so se dogovorili, da bo Policija danes znova preverila, ali ob trenutni preusmeritvi tovornega tranzitnega prometa na mejni prehod Fernetiči zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa.

Ena od možnosti, ki so jo omenili deležniki, je tudi uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

Ob zavedanju, da bosta z vidika zastojev prihajajoči ponedeljek in torek najbolj kritična, pa so se udeleženci sestanka po ministričinih besedah dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa, kot je praksa tudi v zimskih razmerah. Dogovorili so se tudi, da bodo poleg tega preverili možnosti glede omejitve prometa že pred vstopom v Slovenijo.

Zastoji na Fernetičih
Zastoji na Fernetičih FOTO: Promet.si

Da bo v procesu iskanja rešitve za zastoje v prvi vrsti pomembno zagotavljanje varnost v prometu, pa je ponovil direktor Darsa Andrej Ribič. "V prihodnjih dneh bomo sedeli skupaj in upam, da bomo našli v tej situaciji najbolj optimalno rešitev," je poudaril.

S potekom današnjih pogovorov pa je bil zadovoljen predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek. "Vesel sem, da je gospod Ribič sprejel pobudo, da bomo dnevno komunicirali vsi deležniki, lokalna skupnost, reševalci in gasilci ter da bomo poskušali najti rešitev," je dejal.

Preberi še Pišek: Mi smo ujetniki Darsa, prevozniki zahtevajo povračilo škode
fernetiči dars zastoji
Naslednji članek

Odbor civilnih iniciativ ne želi več sodelovati z vodstvom Melamina

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk707
28. 08. 2025 12.41
+1
Samo da pri nas ne vlada več janšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli….
ODGOVORI
1 0
frenk707
28. 08. 2025 12.40
+1
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem.
ODGOVORI
1 0
4krogci
28. 08. 2025 12.40
+1
Prevotniki zaradi cakanja 2-3 ure za prehod meje delajo miljonske izgube? aja? Nism vedu da z vsakim kamjonom se na furo nardi za par miljonov posla...jah nc ce je pa temu tko pol pa grem hitro enga kupt pa bom mal fural okol! PS: izguba je to ne trdim, pač kazni zaradi prepozne dostave...nikakor pa se ne steje v miljonih, kot Pišek in kompanija hoce prikazat!
ODGOVORI
1 0
4krogci
28. 08. 2025 12.35
+2
Ok dvosmerni promet cez razdrto po H4...kaj pa okvara vozila? kako se bo to reševallo?? K zdej ko je bil samo en pas odprt proti Vipavi se je to zgodilo 5x in ja za teh 5x zaradi manjse okvare so vozila obstala za 2-3ure!!!Kaj bi sele blo, ce bi se tovornjak pokvaru za gor skoz, ko bi bil en pas? pa to se dogaja vsakodnevno! Druga stvar: H4 ni bila nikoli misljena kot AC za tranzit kaminskega prometa..pred par leti so na to opozarjale celo table!! 3. Fernetiči so ze pripravljeni za 2 pasova in bi vse to laufalo brez tezav...ampak se Italjani sprenevedajo, kot ze desetletja, kar lepo nakazuje povezava nase AC z njihovo AC čez parking okol riti v zep pod most in naprej!! 5. italjani blokirajo na Ferneticih, saj jim je kristalno jasno da cestninska postaja (pa čeprav sam za pobrat listek) pri malfalconu ne zmore tega prometa...pač šalabajzersko narjena!. 6. Celotno H4 od Vrtojbe do Vipave so v zadnjih letih ze prenovil..in ja je bila dostikrat zaprta po 60 in vec dni...zakaj je ravno letos problem??
ODGOVORI
2 0
patriot11
28. 08. 2025 12.31
Takoj uvesti 100 % kontrolo na vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Fernetiči in naj bodo kolone še v Italiji.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
28. 08. 2025 12.27
+1
Premier pa se nič ne oglasi? Aja on je zelo zaposlen zdaj s poroko.
ODGOVORI
2 1
štajerc65
28. 08. 2025 12.25
Od kdaj pa se ženska spozna na obnovitvena dela na AC. Vsak izvajalec jo lahko mota okoli prsta pa zavleče obnovo ker bo več denarja.
ODGOVORI
0 0
coca.eskim
28. 08. 2025 12.24
Tam se tedensko kvarijo tovornjaki. Če bo dvosmirni promet, bo veselica na trenutke.
ODGOVORI
0 0
pusi
28. 08. 2025 12.24
dvosmerni promet po avtocest????????? je sploh kaj kar ta vlada ni zjebbala?
ODGOVORI
0 0
coca.eskim
28. 08. 2025 12.34
+1
Ko so jo obnavljali med Ajdovščino in Vrtojbo je vedno bil. Nič novega.
ODGOVORI
1 0
Truth
28. 08. 2025 12.17
+1
Kot prvo 24urno delo na gradbiscu....to je prvi ukrep!
ODGOVORI
2 1
skuripanda burns
28. 08. 2025 12.18
-2
PraViCe dElaVcEv
ODGOVORI
0 2
Truth
28. 08. 2025 12.21
Kaj je z njimi? Sej po fabrikah delajo 4 izmene.
ODGOVORI
0 0
coca.eskim
28. 08. 2025 12.41
Rabiš delavce, šoferje, strojnike, nadzornike...
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
28. 08. 2025 12.14
+3
"Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej"... z drugimi besedami, "smo nesposobni diplomati, ne vemo kaj delamo, zato se nam vsi smejejo v obraz". Take stvari se je potrebno dogovoriti PREDEN pride do te situacije. Ta naša politika je sramota brez primere.
ODGOVORI
4 1
Truth
28. 08. 2025 12.21
Ma kaj se bo Bratuškova zmenila. Kako je kuverte dobila od prodaje državnih podjetij edino to se je znala zmenit. Zdej pa davke nabija, ker ta podjetja dobičke pretakajo vn...pač kura brez glave.
ODGOVORI
0 0
4krogci
28. 08. 2025 12.36
kje se bos sel z italjani diplomacijo? Oni zastopjo sam diktaturo...alora vikend se bliza in Italjani bodo postal lacni...na vse mejne prehode lepo policijo pa pregledat vsak avto temeljito ki vstopa in ko bodo ti lacni taljani to dozivel bodo hitro sprostil tudi v kontra smer!
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
28. 08. 2025 12.09
+2
In zakaj ni možno obnavljati ponoči, ter takrat povsem zapreti vipavsko hitro cesto, čez dan pa urediti dvosmerni promet ??? Ne vem, obstajajo rešitve ... Ali pa tovornjake prestaviti na vlake ali pa narediti obvoz čez Avstrijo in Italijo ? Pač Slovenijo izločiti iz mednarodnega transportnega sistema :)
ODGOVORI
2 0
4krogci
28. 08. 2025 12.38
Ker se je JJ tko lepo dogovoru da SLO sprejme celotn zranzit na naso AC. in zdej smo kjer smo, ko imamo na AC vec kamjonov kot avtov....ampak da najlazje na trenutne kazat, kar se zakuhalo pred leti pa lepo se skrit.
ODGOVORI
0 0
CabezaDeTopo
28. 08. 2025 12.05
+2
Besedi strokovnjaki in Slovenci RES ne spadata V isti stavek!
ODGOVORI
2 0
wsharky
28. 08. 2025 12.04
+2
saj sem vam rekel naša mag. Alenka bo našla rešitev, samo še italijane mora prepričat
ODGOVORI
2 0
TEHNOkopter
28. 08. 2025 12.13
+1
K bodo italjani zvedel, kdo stoji za korono, bo kolona do MARIBORA!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163