Zastoji na gorenjki, pred Gruškovjem in na ljubljanskih obvoznicah

Danes bo zaradi športnega srečanja Komunaliade za ves promet zaprta Poljanska cesta na odseku med Hradeckega cesto in Glonarjevo ulico. Na Kosovelovi ulici in Ulici Jana Husa bo promet potekal enosmerno, parkiranje bo dovoljeno le za avtobuse udeležencev prireditve, so sporočili z mestne občine Ljubljana.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Ljubljana-Brezovica, Izola-Strunjan, Lucija-Sečovlje in Koper-Dragonja zaradi delovne zapore pri Orešju v obe smeri.

Zastoji proti Primorski so na gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze proti Kosezam z zamudo 15-20 minut, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid; na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici z zamudo 20-25 minut in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Brezovici z zamudo 15-20 minut.

Zaradi kolesarske prireditve po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest do 8. junija, in sicer danes na relaciji Maribor-Golte in v nedeljo Litija-Novo mesto.

Cesta Novaki-Cerkno bo zaprta v Cerknem danes do polnoči. Cesta Kranjska Gora-prelaz Vršič bo zaprta od 14.30 do 18.30. Cesta Litija-Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu danes med 8. in 17. uro. Cesta Trbovlje-Ostenk bo zaprta od 9. do 17. ure.

Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta v nedeljo od 4. ure do polnoči. Obvoz bo po regionalni cesti. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri.

Na štajerski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje je proti Mariboru odprt en prometni pas, proti Ljubljani pa dva. Na cesti Ljubljana-Medvode bo pri avtocestnem priključku Šentvid promet do konca avgusta potekal po enem pasu v vsako smer. Pričakovani so zastoji na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano.

Na cesti Podlom-Kranjski Rak bo od 9. junija do 20. julija popolna zapora vsak dan med 7. in 17. uro.