Prometna nesreča na 'primorki', večkilometrski zastoji v obe smeri

Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred priključkom Senožeče. Zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas tako proti Kopru kot proti Ljubljani. Nastajajo zastoji – pot proti Ljubljani se podaljša tudi za 50 minut, pot proti Kopru pa do 20 minut. Proti Ljubljani je obvoz za osebna vozila možen po vzporedni cesti med priključkoma Divača in Razdrto.

Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Senožeče proti Kopru in proti Ljubljani. Promet v obe smeri poteka samo po odstavnem pasu, zato vozite previdno. Proti Kopru je zastoj dolg kilometer in pol, potovalni čas pa se podaljša za 15 - 20 minut. Proti Ljubljani je nastal štiri kilometre dolg zastoj, ki sega do razcepa Gabrk, zato se potovalni čas podaljša za 40 - 50 minut. V smeri Ljubljane je obvoz za osebna vozila možen po vzporedni cesti med priključkoma Divača in Razdrto. Zastoji nastajajo tudi na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški in pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Predor zaradi zastoja in kontrole prometa občasno zapirajo. Čakalna doba (nikjer daljša od pol ure) je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.