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10 kilometrov zastoja na primorski, več kot pet na štajerski avtocesti

Ljubljana , 05. 09. 2026 12.57 pred 25 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Prvi septembrski konec tedna zaznamuje pestro dogajanje na cestah po vsej državi. Na primorski avtocesti je trenutno skoraj 10 kilometrov dolg zastoj, na štajerski pa več kot pet kilometrov. Večkilometrski zastoji nastajajo tudi pred predorom Karavanke in na nekaterih regionalnih cestah.

Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Centra proti Primorski.

Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru. Med priključkom Unec in Postojno je v smeri proti Obali trenutno skoraj 10 kilometrov dolg zastoj.

Na primorski avtocesti so po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoji tudi med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Petkovi zastoji na primorski avtocesti
Petkovi zastoji na primorski avtocesti
FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi prometne nesreče je trenutno pri Hraščah zaprta regionalna cesta Postojna–Razdrto. Obvoz je možen po lokalni cesti skozi Hrašče.

Na štajerski avtocesti je med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani trenutno 5,5 kilometra dolg zastoj. Nekaj manj kot kilometer dolg zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji tri kilometre dolg zastoj. Občasno predor proti Avstriji zapirajo.

Tri kilometre dolg zastoj je tudi na cesti Lesce–Bled, več kot štiri kilometre pa se vije kolona vozil na cesti Lucija–Strunjan. Na cesti Šmarje–Koper je trenutno šest kilometrov dolg zastoj, med Koprom in Dragonjo pa skoraj kilometer.

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KOMENTARJI3

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cilinderr
05. 09. 2026 13.25
na vrtu roštiljam in mi je prou lepu
Odgovori
0 0
grumf
05. 09. 2026 13.06
Očitno delujejo interventni ukrepi nove vlade.. Nočno delo je vse spremenilo..
Odgovori
+2
3 1
devlon
05. 09. 2026 13.04
odlicno. veselo guzvanje na primorki..
Odgovori
0 0
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