10 kilometrov zastoja na primorski, več kot pet na štajerski avtocesti

Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Centra proti Primorski.

Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru. Med priključkom Unec in Postojno je v smeri proti Obali trenutno skoraj 10 kilometrov dolg zastoj.

Na primorski avtocesti so po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoji tudi med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.