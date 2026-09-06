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Slovenija

Zastoji na štajerski in primorski avtocesti

Ljubljana , 06. 09. 2026 12.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Prometno dogajanje tudi na drugi dan prvega septembrskega konca tedna postaja nekoliko bolj pestro. Zastoji so ponekod na štajerski in primorski avtocesti ter pred mejnim prehodom Karavanke proti Avstriji. Ponekod promet ovirajo okvarjena vozila, o hujših nesrečah pa Darsov prometno informacijski center za državne ceste ne poroča.

Do zastojev tako prihaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po enem pasu.

Na primorski avtocesti se promet zaustavlja med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in mimo Vrhnike proti Ljubljani, ter ob delovni zapori na območju Postojne med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je namreč med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani zaprt vozni pas.

Promet v vročini
Promet v vročini
FOTO: Bobo

Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, trenutno je dolg 2,5 kilometra.

Tradicionalni zastoji so med Lescami in Bledom, na obalni cesti med Izolo in Lucijo ter na glavni cesti med Koprom in mejnim prehodom Dragonja.

Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, promet pa je oviran še med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred Domžalami proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani na desnem pasu.

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