Zastoji na štajerski in primorski avtocesti

Do zastojev tako prihaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po enem pasu.

Na primorski avtocesti se promet zaustavlja med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in mimo Vrhnike proti Ljubljani, ter ob delovni zapori na območju Postojne med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je namreč med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani zaprt vozni pas.