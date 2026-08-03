Zastoji po vsej državi, štajerska avtocesta ponovno odprta

Tudi sicer na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico - jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno pa med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani. Proti Mariboru pa se kolona vozil vije med Dramljami in predorom Pletovarje.

Zastoj nastaja tudi na primorski avtocesti, kjer je pri Ravbarkomandi proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas. Kolone vozil nastajajo tudi proti Kopru, med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno.

Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij proti Brezovici.

Gost promet z zastoji je tudi na regionalnih cestah, na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica, še poroča prometno-informacijski center.