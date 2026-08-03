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Slovenija

Zastoji po vsej državi, štajerska avtocesta ponovno odprta

Ljubljana, 03. 08. 2026 14.41 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Gneča na cesti

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Ostaja pa zastoj, ki sega do počivališča Zima. Obvoz je možen med priključkoma Dramlje-Slovenske Konjice. Sicer pa nastajajo zastoji povsod po državi.

Tudi sicer na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico - jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno pa med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani. Proti Mariboru pa se kolona vozil vije med Dramljami in predorom Pletovarje.

Gneča na cesti
Gneča na cesti
FOTO: Shutterstock

Zastoj nastaja tudi na primorski avtocesti, kjer je pri Ravbarkomandi proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas. Kolone vozil nastajajo tudi proti Kopru, med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno.

Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij proti Brezovici.

Gost promet z zastoji je tudi na regionalnih cestah, na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica, še poroča prometno-informacijski center.

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KOMENTARJI2

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Špica
03. 08. 2026 16.30
vinjeta majka za parkiranje.
Odgovori
0 0
Anion6anion
03. 08. 2026 16.24
Je vrtec na cesti odkar je Vrtovec ministrant.
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