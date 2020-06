Pred Ljubljano so zastoji, vozite previdno

Opozarjajo tudi, da zaradi posebne tehnologije preplastitve na gorenjski avtocesti med Naklim in Brezjami na vozišču ostajajo zrna. Ohranjajte varnostno razdaljo in spoštujte omejitev, saj vam sicer lahko ta zrna poškodujejo vozilo. Posebej previdni naj bodo motoristi.

Ob tem naj opozorimo, da je na območju predora Golovec zaradi del spremenjena prometna ureditev in prav to je najbrž botrovalo jutranji prometni nesreči na razcepu Malence pred uvozom v predor. Vozite previdno.

Dela na dolenjski avtocesti

Na delu dolenjske avtoceste med Drnovim in Brežicami bodo med prenovo tega 7,7-kilometrskega odseka polovico cestišča proti Obrežju predvidoma danes zaprli za promet in ga preusmerili na drugo polovico avtoceste, kjer bo v obe smeri vožnje potekal enopasovno. V nadaljevanju bodo zaprli drugo polovico avtocestnega odseka v smeri proti Ljubljani.

Po podatkih Darsa bodo navedena prenovitvena dela skupaj z davkom stala nekaj več kot 5,79 milijona evrov. Celotno prenovo omenjenega odseka naj bi končali v približno dveh mesecih. Izvajalec je novomeško podjetje CGP.

Prenova s preplastitvijo omenjenega cestišča je sicer potrebna zaradi okrepitve prometne varnosti in podaljšanja življenjske dobe avtocestne voziščne konstrukcije. Gradbena dela obsegajo odstranitev in zamenjavo delov neustrezne voziščne konstrukcije, izvedbo lokalnih sanacij, ureditev bankin in prenovo talnih označb, so pojasnili na Darsu.