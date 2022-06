Zastoji proti Primorski, na gorenjski avtocesti prometna nesreča

S PU Kranj so sporočili, da je v nesreči udeleženo tovorno vozilo, po prvih podatkih pa ne gre za hujšo nesrečo.

5. junija v nekaterih evropskih državah praznujejo binkoštno nedeljo, kar ponekod pomeni omejitev tovornega prometa tudi v ponedeljek. Pred in po praznikih je zato na slovenskih cestah pričakovati povečano število tovornih vozil in zelo visoko gostoto prometa ostalih voznikov, opozarjajo na prometno-informacijskem centru.

Na prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj zaradi prihajajoče turistične sezone računajo na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne voznike, bolj polna počivališča in daljši čas potovanja.

Trenutno stanje na cestah

Po podatkih prometno-informacijskega centra zastoji nastajajo tudi proti Primorski, na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Brda in Kozarij ter naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici, med počivališčem Barje mimo Viča proti Vrhniki.

Na podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg dva kilometra.

Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je nastal šestkilometrski zastoj. Občasno zapirajo predor.

Zastoji so tudi na cestah:

- Dolenje pri Jelšanah - MP Jelšane;

- Padna - MP Dragonja;

- Lesce - Bled;

- Vič - Brezovica;

- Hrušica - Mojstrana.

Dolge kolone so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina in Gruškovje.

