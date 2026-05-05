Slovenija

Zakaj je bila primorska avtocesta zaprta 11 ur?

Ljubljana, 05. 05. 2026 06.00 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti

Primorka je bila zaradi nesreče zaprta 11 ur, v nedeljo več ur prav tako zaradi nesreče. Vse to se ne dogaja na vrhuncu sezone, ampak pred začetkom poletne sezone in zato se seveda vsak izmed nas, ko se vozi po slovenskih avtocestah, sprašuje, kaj nas čaka na poti do Kopra ali Maribora. Mnogi vozniki opozarjajo tudi na ozke prehode in pasove na deloviščih, kjer potekajo dela. Bi Dars lahko odreagiral bolje? Kaj nas torej čaka v prihodnjih dneh in mesecih na slovenskih avtocestah, kako voziti v delovni zapori in kako ravnati ob nesrečah in zastojih?

  Iz 24UR ZVEČER: Zavasnik in Albreht o razmerah na cestah
    Iz 24UR ZVEČER: Zavasnik in Albreht o razmerah na cestah
  Iz 24UR ZVEČER: Nesreča na primorski avtocesti
    Iz 24UR ZVEČER: Nesreča na primorski avtocesti

Kako na Darsu odgovarjajo na očitke, da je bila avtocesta zaprta občutno preveč časa? Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik pojasnjuje, da pri reševanju prometne nesreče sodeluje več služb. "Dars najprej zavaruje kraj, potem pa z delom nadaljuje policija in preiskovalni sodnik. Dars nato spet odpravi posledice in popravi signalizacijo." Tokrat je bilo čakanje še toliko daljše, ker je bil v prevrnjenem tovornjaku tovor živalskega izvora. "Policija pa je morala zato obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni."

Zavasnik priznava, da v ponedeljek reakcijski čas veterinarske službe ni bil optimalen. "Čakali smo jo kar nekaj ur." Na Darsu so vmesni čas sicer izkoristili za postavitev betonske ograje.

Ali je glede na število nesreč in pritožb voznikov, da so pasovi ob deloviščih preozki, morda čas, da se spremeni pravilnik in te pasove razširi? "Ozki so, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Po pravilniku je prehitevalni pas širok minimalno 2,3, vozni pas minimalno 3 metre." Pasovi so, priznava tudi Zavasnik, preozki in povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč. 

Na Darsu ob tem poudarjajo pomen vožnje v zamiku skozi delovno zaporo.

Vožnja v zamiku skozi delovno zaporo
Preberi še V tovornjaku prevažal svinjsko meso, pretovarjanje trajalo več kot 7 ur

Nas torej čaka še eno prometno bolj obremenjenih poletij na cestah? Po ocenah Zavasnika se bo promet v primerjavi s trenutnimi številkami poleti povečal za 15 do 20 odstotkov.

Gneče bodo tudi zaradi delovnih zapor, pri čemer si tudi na Darsu želijo, da bi gradbišča lahko čim prej zaprli. Na očitke, da gradbišča ponekod samevajo, pa Zavasnik priznava, da so gradbišča kdaj res prazna "kakšno uro prej, kot bi si želeli", a dodaja, da morajo tudi izvajalci gradbenih del upoštevati delovno zakonodajo in da na samo trajanje zapor vpliva več dejavnikov. Na Darsu že sedaj 40 odstotkov vzdrževalnih del, kot sta košnja trave in popravilo ograj, opravijo ponoči, zagotavlja Zavasnik.

Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti
Ker je bila avtocesta zaprta 11 ur, so se nekateri vozniki in potniki sprehajali po avtocesti, otroci so se na odstavnem pasu igrali z žogo. "To početje res ne sodi na avtocesto, ne glede na to, ali promet teče ali ne," opozarja Anže Albreht z Zavoda Reševalni Pas. Tudi če na eni strani avtoceste promet stoji, se lahko nesreča zgodi na drugi strani, saj so ljudje radovedni, snemajo in opazujejo, kaj se dogaja. Ob tem znova poudarja, da je reševalni pas namenjen izključno interventnim vozilom. So pa prav ozke delovne zapore težava tudi za dostop interventnih vozil do kraja nesreče, priznava.

Voznikom svetuje, da pred odhodom na pot pogledajo prometne informacije, s seboj pa naj imajo tudi nekaj tekočine in kakšen prigrizek.

Preberi še V dveh mesecih počilo 47-krat
dars reševalni pas prometna nesreča promet avtocesta

