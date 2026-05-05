Zakaj je bila primorska avtocesta zaprta 11 ur?

Kako na Darsu odgovarjajo na očitke, da je bila avtocesta zaprta občutno preveč časa? Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik pojasnjuje, da pri reševanju prometne nesreče sodeluje več služb. "Dars najprej zavaruje kraj, potem pa z delom nadaljuje policija in preiskovalni sodnik. Dars nato spet odpravi posledice in popravi signalizacijo." Tokrat je bilo čakanje še toliko daljše, ker je bil v prevrnjenem tovornjaku tovor živalskega izvora. "Policija pa je morala zato obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni."

Zavasnik priznava, da v ponedeljek reakcijski čas veterinarske službe ni bil optimalen. "Čakali smo jo kar nekaj ur." Na Darsu so vmesni čas sicer izkoristili za postavitev betonske ograje.

Ali je glede na število nesreč in pritožb voznikov, da so pasovi ob deloviščih preozki, morda čas, da se spremeni pravilnik in te pasove razširi? "Ozki so, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Po pravilniku je prehitevalni pas širok minimalno 2,3, vozni pas minimalno 3 metre." Pasovi so, priznava tudi Zavasnik, preozki in povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Na Darsu ob tem poudarjajo pomen vožnje v zamiku skozi delovno zaporo.