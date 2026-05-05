Zakaj je bila primorska avtocesta zaprta 11 ur?

Kako na Darsu odgovarjajo na očitke, da je bila avtocesta zaprta občutno preveč časa? Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik pojasnjuje, da pri reševanju prometne nesreče sodeluje več služb. "Dars najprej zavaruje kraj, potem pa z delom nadaljuje policija in preiskovalni sodnik. Dars nato spet odpravi posledice in popravi signalizacijo." Tokrat je bilo čakanje še toliko daljše, ker je bil v prevrnjenem tovornjaku tovor živalskega izvora. "Policija pa je morala zato obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni."
Zavasnik priznava, da v ponedeljek reakcijski čas veterinarske službe ni bil optimalen. "Čakali smo jo kar nekaj ur." Na Darsu so vmesni čas sicer izkoristili za postavitev betonske ograje.
Ali je glede na število nesreč in pritožb voznikov, da so pasovi ob deloviščih preozki, morda čas, da se spremeni pravilnik in te pasove razširi? "Ozki so, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Po pravilniku je prehitevalni pas širok minimalno 2,3, vozni pas minimalno 3 metre." Pasovi so, priznava tudi Zavasnik, preozki in povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč.
Na Darsu ob tem poudarjajo pomen vožnje v zamiku skozi delovno zaporo.
Nas torej čaka še eno prometno bolj obremenjenih poletij na cestah? Po ocenah Zavasnika se bo promet v primerjavi s trenutnimi številkami poleti povečal za 15 do 20 odstotkov.
Gneče bodo tudi zaradi delovnih zapor, pri čemer si tudi na Darsu želijo, da bi gradbišča lahko čim prej zaprli. Na očitke, da gradbišča ponekod samevajo, pa Zavasnik priznava, da so gradbišča kdaj res prazna "kakšno uro prej, kot bi si želeli", a dodaja, da morajo tudi izvajalci gradbenih del upoštevati delovno zakonodajo in da na samo trajanje zapor vpliva več dejavnikov. Na Darsu že sedaj 40 odstotkov vzdrževalnih del, kot sta košnja trave in popravilo ograj, opravijo ponoči, zagotavlja Zavasnik.
Ker je bila avtocesta zaprta 11 ur, so se nekateri vozniki in potniki sprehajali po avtocesti, otroci so se na odstavnem pasu igrali z žogo. "To početje res ne sodi na avtocesto, ne glede na to, ali promet teče ali ne," opozarja Anže Albreht z Zavoda Reševalni Pas. Tudi če na eni strani avtoceste promet stoji, se lahko nesreča zgodi na drugi strani, saj so ljudje radovedni, snemajo in opazujejo, kaj se dogaja. Ob tem znova poudarja, da je reševalni pas namenjen izključno interventnim vozilom. So pa prav ozke delovne zapore težava tudi za dostop interventnih vozil do kraja nesreče, priznava.
Voznikom svetuje, da pred odhodom na pot pogledajo prometne informacije, s seboj pa naj imajo tudi nekaj tekočine in kakšen prigrizek.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.