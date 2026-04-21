Zastrupitev obiskovalcev na tekmovanju v kuhanju golaža zaradi marihuane

Sobotno sončno dopoldne se je na tradicionalni prireditvi kuhanja golaža v Kamniku začelo povsem običajno. Ekipe so se zbirale, priprave so stekle.

Le nekaj ur pozneje pa se je, kot je povedal organizator prireditve Matjaž Zorman iz Slovenia Eco Resorta, zgodil škandal: ena kuharska ekipa je bila tako predrzna, da je delila piškotke z drogo.

Na dogodku je bilo približno 800 obiskovalcev, nekaj posameznikov pa je piškote tudi zaužilo, ne da bi vedeli, da vsebujejo marihuano. Kmalu zatem so se začeli slabo počutiti. Sprva so sumili na zastrupitev z ogljikovim monoksidom, zato so na kraj prihiteli gasilci v zaščitni opremi in opravili meritve, ki pa niso pokazale nepravilnosti. Pozneje se je izkazalo, da prizadeti niso bili zastrupljeni, temveč so bili pozitivni na THC.

Dva obiskovalca so zaradi slabega počutja prepeljali v ljubljanski klinični center, od koder so ju zdravniki po hitri obravnavi odpustili v domačo oskrbo. Za zastrupitve s THC-jem, predvsem takrat, ko ne vemo, da smo ga zaužili, je, kot pojasnjuje Sašo Rebolj, specialist družinske medicine in direktor Zdravstvenega doma Kamnik, značilno: "Strah pred tem, kaj se zdaj z mano dogaja, je že tako ali tako pri predoziranju s THC-jem pogosto prisoten, tukaj pa se pridruži še negotovost, in pogosto je res problem v tem, da ne veš, kaj ti je."

Zato svetuje, naj ljudje ne uživajo hrane ali pijače neznanega izvora. Enako sporočilo poudarjajo tudi organizatorji dogodka, ki so nad incidentom pretreseni in zaskrbljeni. Po njihovih besedah je nesprejemljivo, da si nekdo drzne storiti kaj takega, hkrati pa opozarjajo na osebno odgovornost obiskovalcev, da ne sprejemajo vsega, kar jim je ponujeno.

Primer preiskujejo ljubljanski policisti. Po neuradnih informacijah naj bi bila za domnevno zastrupitev odgovorna štiričlanska tekmovalna ekipa, ki je na dogodku sodelovala že večkrat. Šlo naj bi za starejše odrasle osebe, med njimi tudi upokojenca.