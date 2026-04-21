Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zastrupitev obiskovalcev na tekmovanju v kuhanju golaža zaradi marihuane

Kamnik, 21. 04. 2026 19.44 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Danica Jovanović
Golaž

Neobičajna zastrupitev na tradicionalnem tekmovanju v kuhanju golaža, ki je bilo minuli konec tedna v Kamniku. Krivo ni bilo meso, ampak, kot se je izkazalo pozneje, piškoti z marihuano. Te je nič hudega slutečim obiskovalcem poleg golaža ponujala ena od ekip, ki se je potegovala za naslov najboljših v kuhanju te priljubljene jedi.

Sobotno sončno dopoldne se je na tradicionalni prireditvi kuhanja golaža v Kamniku začelo povsem običajno. Ekipe so se zbirale, priprave so stekle.

Le nekaj ur pozneje pa se je, kot je povedal organizator prireditve Matjaž Zorman iz Slovenia Eco Resorta, zgodil škandal: ena kuharska ekipa je bila tako predrzna, da je delila piškotke z drogo.

Na dogodku je bilo približno 800 obiskovalcev, nekaj posameznikov pa je piškote tudi zaužilo, ne da bi vedeli, da vsebujejo marihuano. Kmalu zatem so se začeli slabo počutiti. Sprva so sumili na zastrupitev z ogljikovim monoksidom, zato so na kraj prihiteli gasilci v zaščitni opremi in opravili meritve, ki pa niso pokazale nepravilnosti. Pozneje se je izkazalo, da prizadeti niso bili zastrupljeni, temveč so bili pozitivni na THC.

Dva obiskovalca so zaradi slabega počutja prepeljali v ljubljanski klinični center, od koder so ju zdravniki po hitri obravnavi odpustili v domačo oskrbo. Za zastrupitve s THC-jem, predvsem takrat, ko ne vemo, da smo ga zaužili, je, kot pojasnjuje Sašo Rebolj, specialist družinske medicine in direktor Zdravstvenega doma Kamnik, značilno: "Strah pred tem, kaj se zdaj z mano dogaja, je že tako ali tako pri predoziranju s THC-jem pogosto prisoten, tukaj pa se pridruži še negotovost, in pogosto je res problem v tem, da ne veš, kaj ti je."

Zato svetuje, naj ljudje ne uživajo hrane ali pijače neznanega izvora. Enako sporočilo poudarjajo tudi organizatorji dogodka, ki so nad incidentom pretreseni in zaskrbljeni. Po njihovih besedah je nesprejemljivo, da si nekdo drzne storiti kaj takega, hkrati pa opozarjajo na osebno odgovornost obiskovalcev, da ne sprejemajo vsega, kar jim je ponujeno.

Primer preiskujejo ljubljanski policisti. Po neuradnih informacijah naj bi bila za domnevno zastrupitev odgovorna štiričlanska tekmovalna ekipa, ki je na dogodku sodelovala že večkrat. Šlo naj bi za starejše odrasle osebe, med njimi tudi upokojenca.

Kamnik golažijada zastrupitev marihuana

Izredna odpoved za dva pravosodna policista v koprskih zaporih

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pohorski pubec
21. 04. 2026 20.47
Najprej so se slabo počutili, potem, ko so izvedeli, da so pozitivni na THC, je bila pa žurka :) Mislim, da tale stavek pove vse o zastrupitvi: "....so ju zdravniki po hitri obravnavi odpustili v domačo oskrbo".
Odgovori
0 0
theZ
21. 04. 2026 20.46
Mamile so fina stvar pravijo v Levici :)
Odgovori
0 0
metalika
21. 04. 2026 20.20
Nezaslišano
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664