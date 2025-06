Droga v sladkariji, mladoletnik je bil več dni hospitaliziran

V ljubljanskem kliničnem centru so, kot smo poročali, obravnavali zastrupitev mladoletnika, ki je zaužil pokajoče kristale z okusom jagode. Dogodek še preiskujejo. Mladoletnik je utrpel blago zastrupitev, več dni je bil hospitaliziran. Gre za nove droge, ki so težko zaznavne, več časa traja, da pridejo na seznam prepovedanih snovi, proizvajalci pa jih hitro nadomestijo z drugimi. Zato je ključno samozaščitno vedenje, pozivajo pristojni.

OGLAS

Mladoletnika sta starša med vikendom našla v sobi očitno omamljenega. Sam ni znal nič povedati, nekaj je momljal, med potjo na UKC Ljubljana je bruhal in zanikal, da bi kar koli zaužil. Zdravniki so posumili, da je zaužil nekaj toksičnega. Običajni testi za droge niso pokazali nič, saj gre za nove droge, ki vsebujejo snovi, ki jih testi ne morejo detektirati. Otroka so v naslednjih dneh temeljito preiskali, zadeva se je začela razpletati v ponedeljek, ko je mama v bolnišnico prinesla dva paketka sladkarij, ki so ju starši našli v njegovi torbi. Potem so z analizo ugotovili, da snov vsebuje polsintetični kanabinoid. Šlo je za blago zastrupitev, a otrok je bil več dni hospitaliziran, je dogajanje pojasnil predstavnik Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. Gre za dogodek, ki ga spremljajo v sistemu zgodnjega obveščanja, pojasnjujejo na NIJZ. Namen tega je, da takoj, ko se nova nevarna snov zazna, sistem razprši informacijo o tem, poudarjajo na NIJZ. Dogodek se še preiskuje, NIJZ še nima dokončnega izida obravnave tega primera, vendar sporočajo, da je sistem zgodnjega obveščanja narejen tako, da v največji možni meri zajame to problematiko in jo tudi komunicira. Snov potem dodajo na seznam prepovedanih drog, pojasnjujejo na NIJZ. "Vsaka stvar, ki je legalna, ni nujno varna za uživanje. Delujte samozaščitno," pozivajo v Združenju DrogArt.

Tri zastrupitve mladoletnikov

V ljubljanskem kliničnem centru so, kot smo poročali, obravnavali že tri zastrupitve mladoletnikov, ki so zaužili pokajoče kristale z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo kot Dynamite Popping Candy. Laboratorijska analiza je pokazala, da so vsebovali polsintetični kanabinoid, ki predstavlja resno tveganje za zdravje, opozarjajo na ministrstvu za zdravje in DrogArtu.

Sladkarije FOTO: Shutterstock icon-expand

Na dogodek je pred dnevi na spletni strani opozorila organizacija DrogArt, kjer so zapisali, da je pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana "obravnavala primer intenzivne hospitalizacije mladoletne osebe zaradi zastrupitve s tem izdelkom". Analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) pa je pokazala, da vzorec pokajočih kristalov z okusom jagode vsebuje polsintetični kanabinoid HHC-C9 (CC9), o katerem pa se bolj malo ve.