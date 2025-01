Zastrupitev z ogljikovim monoksidom v Blejski koči, tja hiteli gorski reševalci

Kot so pojasnili pri GRS Radovljica, so se morali v petek zvečer odpraviti do Blejske koče, saj so dobili poziv za reševanje. Več ljudi se je v koči zastrupilo z ogljikovim monoksidom. Gorski reševalci so jih oskrbeli na kraju, dve osebi so v dolino pospremili, eno pa z nosili klasično prenesli na Pokljuko, kjer so nato vse tri predali v nadaljnjo obravnavo reševalcem nujne medicinske pomoči Bled. Ostali udeleženi so se sami vrnili v dolino in poiskali pomoč, dodajajo.