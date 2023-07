Zastrupitev z vodo na Žalskem: kazensko ovadili dve osebi

Zaključena je preiskava oporečne pitne vode na Žalskem, zaradi katere je zdravniško pomoč iskalo okoli 500 oseb. Kot so sporočili celjski policisti, je kazensko ovadena oseba iz podjetja osumljena, da je z opustitvijo dolžnih ravnanj, ki bi jih morala zagotoviti za splošno varnost ljudi, povzročila, da je v sistemu zajetja in priprave pitne vode prišlo do izpada kloriranja vode in s tem do onesnaženja le-te. Voda iz zajetja je zato vsebovala določene bakterije in viruse, ki so pri uporabnikih pitne vode povzročili črevesne motnje, so spomnili na PU Celje.