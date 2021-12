Po zastrupitvah v Ilirski Bistrici: 'Kako se je to zgodilo, ni jasno nikomur'

V Ilirski Bistrici še vedno čakajo analizo NIJZ-ja in Uprave za varno hrano, zakaj se je zastrupilo oziroma okužilo vsaj 100 domačinov. Vsi so kupovali pri istem mesarju, ki ima tam mesnico v družinski lasti že vsaj 50 let, in vsem je skupno to, da so v znani mesnici kupili tatarski biftek ali meso, iz katerega so biftek naredili doma. Da je nekaj narobe, je mesar Aleš Milavec prvič slišal v nedeljo, nato je še sam poklical nekaj prijateljev, ki so prav tako kupili tatarski biftek: "Eni so imeli težave, drugi jih niso imeli," je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER.

V ponedeljek je pregled izvedel NIJZ, v torek še inšpektorji za varno hrano. "Imamo papirje, da smo zdravi, kako se je to zgodilo, ni jasno nikomur, niti meni niti inšpekciji in se stvar še raziskuje, preiskave potekajo naprej, čakamo na odgovore," pravi Milavec. Prvi primeri so se sicer pojavili v soboto, še več jih je sledilo v ponedeljek zjutraj. Neuradno naj bi imeli vsi simptome zastrupitve s hrano. Ljudje so imeli hude prebavne težave, od bruhanja do driske in močnih bolečin v trebuhu. Vsaj 70 jih je potrebovalo pomoč, eden celo v bolnišnici. Nekateri so zaradi dehidracije potrebovali infuzijo. PREBERI ŠE Množična zastrupitev v Ilirski Bistrici: okoli sto ljudi naj bi potrebovalo pomoč Kot so povedali na koprskem NIJZ-ju, analizi prvih dveh vzorcev, odvzetih pri obolelih, kažeta na okužbo z norovirusom, ki se lahko prenaša tudi s stikom med ljudmi, zato pričakuje, da bo število okuženih še naraslo. Aleš Milavec je sicer četrti rod mesarske tradicije in takega primera še nikoli niso imeli, zatrjuje. "To je zelo neprijetna stvar, opravičujem se vsakomur, ki je imel kakršne koli težave in se mu bom tudi oddolžil. Ne želim tega nikomur," se je zahvalil tudi prijateljem, ki so mu v teh dneh stali ob strani in ponudili pomoč.