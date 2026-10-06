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Toksikologinja: Šele po obroku začnejo na spletu preverjati, katere gobe so zaužili

Ljubljana, 06. 10. 2026 15.51 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ti.Š.
Strupene gobe

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo so letos obravnavali 21 primerov zastrupitev z gobami. Bolniki, ki potrebujejo zdravniško pomoč, največkrat zaužijejo rdečo in panterjevo mušnico, ter strupene vrste gobanov, golobic in dežnikaric. Pri večini prevladujejo gastrointestinalni simptomi, so pa morali lani tri osebe zaradi amatoksinskega sindroma zdraviti tudi s protistrupom. Kot ob tem opozarjajo toksikologi, je posebej zaskrbljujoče, da ljudje šele po obroku začnejo na spletu preverjati, katere gobe so pravzaprav zaužili.

Gobarska sezona se je sicer letos – predvsem zaradi izredno sušnega poletja – začela nekoliko kasneje. Obilnejšo bero je prineslo šele septembrsko deževje in vse od takrat v gozdovih 'mrgoli' navdušencev, ki pridno polnijo košare. Hkrati pa, kot običajno v tem letnem času, narašča tudi število zastrupitev.

Preberi še Gobarska sezona v polnem teku, na terenu tudi inšpektorji

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana oziroma tamkajšnjem Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo so letos obravnavali 21 zastrupitev z gobami, napogosteje po zaužitju različnih vrst gobanov. 

Kot ob tem opozarja vodja enote Lucija Šarc, je posebej zaskrbljujoče, da obroke z gobami uživajo celotne družine, tudi majhni otroci, šele po kosilu ali celo večerji pa začnejo na spletu preverjati, katere gobe so pravzaprav zaužili. "Ob dvomu, da bi lahko šlo celo za zeleno mušnico, nato poiščejo pomoč na urgenci, nekateri pa se odločijo tudi za preventivno izpiranje želodca," razlaga. "Vsak medicinski poseg, tudi izpiranje želodca, je povezan z možnostjo zapletov, takšni obiski in postopki pa so ob zanesljivi prepoznavi gob pred zaužitjem praviloma nepotrebni ter dodatno obremenjujejo urgentno službo," je jasna zdravnica.

Največ zastrupitev z gobami je Center za klinično toksikologijo in farmakologijo beležil leta 2022.
Največ zastrupitev z gobami je Center za klinično toksikologijo in farmakologijo beležil leta 2022.
FOTO: UKC Ljubljana

Število letošnjih zastrupitev je v primerjavi s prejšnjimi leti sicer nekoliko nižje (tudi na 'račun' poznejšega začetka sezone). Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je lani obravnaval 78 primerov. Kot pojasnjuje zdravnica, je večinoma šlo za blažje zastrupitve s prebavnimi težavami. Med prepoznanimi strupenimi vrstami, ki so jih pacienti zaužili so bile najpogosteje rdeča in panterjeva mušnica ter strupene vrste golobic, gobanov in dežnikaric oziroma marel. "Pri najmanj polovici zastrupljencev so prevladovali gastrointestinalni simptomi, tri osebe pa smo zaradi amatoksinskega sindroma zdravili s protistrupom," pravi Šarčeva.

Gobe nabirajte in uživajte le, če jih zanesljivo poznate

Gobe je treba zanesljivo prepoznati pred zaužitjem. So težko prebavljive, zato jih uživajmo le

kot začimbo oziroma prilogo h glavni jedi. Niso primerne za majhne otroke, starejše in ljudi,

ki imajo predpisano dieto.

 

---  dr. Lucija Šarc, dr. med, vodja enote Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana

V zadnjih petih letih pa je Center za klinično toksikologijo in farmakologijo obravnaval 533 primerov zastrupitev z gobami. "Pri dobri polovici zastrupljencev so se pojavili predvsem nespecifični prebavni simptomi. Približno pet odstotkov primerov smo obravnavali zaradi suma na zastrupitev z zeleno mušnico, v preteklih letih pa smo zabeležili tudi več zastrupitev s panterjevo in rdečo mušnico," še pravi toksikologinja.

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gobe zastrupitev UKC Ljubljana

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KOMENTARJI8

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Uporabnik1935308
06. 10. 2026 16.53
Vse gobe so najmanj enkrat užitne. Ampak, kako pa lahko poješ rdečo mušnico, okras gozda, mi pa ni jasno?
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0 0
MarkoJur
06. 10. 2026 16.27
Jaz vsakemu rečem, da naj VSE poje, kar je nabral! Kar odtrgaš, pojej!!!
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+2
2 0
PONS
06. 10. 2026 16.34
Ja sadje in zelenjavo, ne pa gob. Gobe niso hec če ne veš kaj delaš in takih tiktok strokovnjakov je vse več..k sreči tisti ki preživijo še kupljenih šampinjonov ne upajo več 😁
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+1
1 0
DirtySanchez
06. 10. 2026 16.24
Vedno v gozdu naberem samo jurčke, a sem opazil da sem se že nekaj krat do sedaj zmotil. Šele potem ko smo jih pojedli smo ugotovili da to niso bili jurčki ampak ena druga vrsta gob, saj nam je bilo vsem slabo. Za zdaj še to ni bilo usodno. Je pa res da v naših gozdovih ni dosti strupenih gob in so skoraj vse užitne, tako da računam na to da ne bom ravno jaz naletel na strupene.
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+0
2 2
PONS
06. 10. 2026 16.27
Googlaš ko začne zvijati v želodcu😁 prej je treba ne pol.
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+3
3 0
curiousity1
06. 10. 2026 16.32
Dirty, se greš rusko ruleto?
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+5
5 0
PONS
06. 10. 2026 16.36
In to s polnim bobenčkom😁
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+3
3 0
DirtySanchez
06. 10. 2026 16.55
Ni panike ker ne jemo surovih gob, če pa gobo toplotno obdelaš potem ni nobena strupena, ker ob toplotni obdelavi izgubi strup kateri je v njej, baje?
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0 0
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