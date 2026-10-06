Toksikologinja: Šele po obroku začnejo na spletu preverjati, katere gobe so zaužili

Gobarska sezona se je sicer letos – predvsem zaradi izredno sušnega poletja – začela nekoliko kasneje. Obilnejšo bero je prineslo šele septembrsko deževje in vse od takrat v gozdovih 'mrgoli' navdušencev, ki pridno polnijo košare. Hkrati pa, kot običajno v tem letnem času, narašča tudi število zastrupitev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana oziroma tamkajšnjem Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo so letos obravnavali 21 zastrupitev z gobami, napogosteje po zaužitju različnih vrst gobanov. Kot ob tem opozarja vodja enote Lucija Šarc, je posebej zaskrbljujoče, da obroke z gobami uživajo celotne družine, tudi majhni otroci, šele po kosilu ali celo večerji pa začnejo na spletu preverjati, katere gobe so pravzaprav zaužili. "Ob dvomu, da bi lahko šlo celo za zeleno mušnico, nato poiščejo pomoč na urgenci, nekateri pa se odločijo tudi za preventivno izpiranje želodca," razlaga. "Vsak medicinski poseg, tudi izpiranje želodca, je povezan z možnostjo zapletov, takšni obiski in postopki pa so ob zanesljivi prepoznavi gob pred zaužitjem praviloma nepotrebni ter dodatno obremenjujejo urgentno službo," je jasna zdravnica.

Največ zastrupitev z gobami je Center za klinično toksikologijo in farmakologijo beležil leta 2022. FOTO: UKC Ljubljana

Število letošnjih zastrupitev je v primerjavi s prejšnjimi leti sicer nekoliko nižje (tudi na 'račun' poznejšega začetka sezone). Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je lani obravnaval 78 primerov. Kot pojasnjuje zdravnica, je večinoma šlo za blažje zastrupitve s prebavnimi težavami. Med prepoznanimi strupenimi vrstami, ki so jih pacienti zaužili so bile najpogosteje rdeča in panterjeva mušnica ter strupene vrste golobic, gobanov in dežnikaric oziroma marel. "Pri najmanj polovici zastrupljencev so prevladovali gastrointestinalni simptomi, tri osebe pa smo zaradi amatoksinskega sindroma zdravili s protistrupom," pravi Šarčeva.

Gobe nabirajte in uživajte le, če jih zanesljivo poznate Gobe je treba zanesljivo prepoznati pred zaužitjem. So težko prebavljive, zato jih uživajmo le kot začimbo oziroma prilogo h glavni jedi. Niso primerne za majhne otroke, starejše in ljudi, ki imajo predpisano dieto. --- dr. Lucija Šarc, dr. med, vodja enote Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana