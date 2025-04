Zasuk v državnem zboru: mirna in argumentirana razprava

V državnem zboru se je zgodil izredni dogodek in to je mirna in argumentirana razprava. Takoj je zavladala panika med poslanci in poročali bomo z mesta zločina. Za tem pa ekskluzivno razkrivamo: katera država poleg Srbije si želi Zorana Jankovića za predsednika? Namig: imajo težave z vojsko, gospodarstvom in očitno tudi z okusom.