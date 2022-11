Zasvojeni s tehnologijo?

Imate občutek, da si brez težav omejite čas, ki ga preživite pred računalniki, tablicami in telefoni? Kaj pa vaši otroci? Ker so digitalne tehnologije vpete v skoraj vsa področja našega življenja, je težje prepoznati in priznati to obliko zasvojenosti. Svetovna zdravstvena organizacija je denimo zasvojenost z računalniškimi igrami leta 2018 uvrstila na uradni seznam duševnih in vedenjskih motenj. Zato smo strokovnjake vprašali, kdaj gre za prekomerno rabo, kako otrokom postaviti meje in poskrbeti za varno uporabo zaslonov.