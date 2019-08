Zatavali sta s planinske poti, ujeli sta ju še nevihta in megla

V redakcijo dnevno prejemamo obvestila in opozorila policije, Planinske zveze Slovenije, centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje … o različnih vrstah nesreč. Med njimi so tudi gorske nesreče, ki so bile v zadnjih dneh pogoste. Res da so gore nepredvidljive in se tudi izkušenim planincem kdaj zalomi, a mnogokrat so razlogi za nesreče in reševanja glasijo: planinci so se izgubili, spodrsnilo mu je pri sestopu, bil je neprimerno opremljen …

Kamniški gorski reševalci so se že pripravljali, da gredo iskat izgubljeni planinki, a se je megla razkadila in je po njiju odletel helikopter.

V ponedeljek so pozno popoldne na Tolminskem Kuku v občina Bohinj omagali štirje nizozemski planinci. Gorski reševalci GRS Bohinj so jih v sodelovanju z dežurno ekipo GRS z Brnika in policijskim helikopterjem nepoškodovane prepeljali v dolino. Isti dan se je na Kamniškem sedlu v občini Kamnik poškodoval pohodnik. V UKC Ljubljana ga je prepeljala posadka s helikopterjem LPE z dežurno ekipo GRS na krovu, so nam sporočili s centra za obveščanje.

Prvi poskus, da bi planinki v dolino prepeljali s helikopterjem, se jim ni posrečil. Helikopter se je moral vrniti v dolino, gorski reševalci pa so se že pripravljali, da ju gredo iskat peš. Planinkama so po mobilnem telefonu svetovali, naj si skušata urediti zavetje in počakata na njihov prihod. Tako izgubljenima kot reševalni ekipi se je na koncu nasmehnila sreča. Megla se je za nekaj časa razkadila, tako da ju je lahko pobral helikopter in ju živi in zdravi prepeljal v dolino, še piše Kamnik info.

Včeraj popoldne sta se med Malimi podi in Slemenom v Kamniško-Savinjskih Alpah izgubili tuji planinki, piše Kamnik info na svoji internetni strani. Zatavali sta na staro zapuščeno pot prek Slemena, za nameček ju je ujela nevihta z meglo. Pomagali so jima policijski helikopter in gorski reševalci GRS Kamnik, ki so imeli zaradi megle precej težav.

V nedeljo so bile reševalne ekipe očitno res polno obremenjene. Center za obveščanje je poročal še o dveh nesrečah. Na pobočju Male Osojnice na Bledu si je pohodnica zlomila nogo. Gorski reševalci GRS Radovljica so jo oskrbeli in jo na klasičen način prenesli v dolino, kjer so jo predali reševalcem Nujne medicinske pomoči (NMP) Bled. Ti so jo prepeljali v SB Jesenice.

V Nemški smeri severne stene Triglava sta se v nedeljo v večernih urah zaplezala plezalca in ostala tudi brez klinov. Gorski reševalci GRS Mojstrana so v jutranjih urah priplezali do njiju. Iz stene ju je zjutraj nepoškodovana v dolino prepeljal helikopter Slovenske policije z dežurno ekipo GRS na Brniku, so sporočili iz centra za obveščanje.

Gorski reševalci bi imeli občutno manj dela, če bi planinci upoštevali vremensko napoved, se primerno opremili, oblekli in obuli ter si izbrali turo, ki so ji kos.

Pretekli konec tedna dve smrtni žrtvi

Žal pa se za vse planince ne konča srečno. Celo tistim ne, ki so vešči gorniških manevrov in se na turo dobro pripravijo. V soboto se je pri vzponu na Spodnji Rokav na območju Mojstrane zaradi padca s stene na višini okoli 2.200 metrov smrtno ponesrečil slovenski gornik. Vzpenjal se je skupaj še z enim gornikom, ki pa se ni poškodoval. Oba je z gore odpeljal helikopter, so nam sporočili s PU Kranj.

Ekipa za helikoptersko reševanje je s policistom gorske enote istega dne obravnavala še eno smrtno gorsko nesrečo na Triglavu. Tuj planinec, ki je bil sicer primerno opremljen, je pri sestopu s Triglava z višje višine padel proti Planiki in umrl na kraju.

Na Mali Mojstrovki je ekipa za helikoptersko reševanje imela v nedeljo še eno intervencijo. Rešili so planinko, ki je zašla s poti.

Zgovoren je tudi primer reševalcev GRS Radovljica, ki so ga zapisali na spletni strani. Prejšnji teden so reševali tujo pohodnico, ki je bila opremljena vse prej kot za v hribe. Zašla je s poti in zdrsnila v grapo pod Veliko Osojnico. Našli so jo s pomočjo krikov."Pri lociranju nam je pomagal tudi helikopter. Ker ni bila huje poškodovana, smo jo lahko spustili v pasu na klasičen način. Do varnega terena smo jo spustili dvakrat, približno 100 metrov. Od tam smo jo pospremili do reševalnega vozila NMP Bled," so zapisali gorski reševalci.

Omenjeni dogodki so lahko primeri, da se nesreča v gorah lahko zgodi prav vsakomur. Bilo pa bi jih lahko mnogo manj, če bi se na planinska doživetja pripravili in imeli vedno v mislih, da je pot dolga toliko, kolikor traja sestop v dolino. Korak na vrh pomeni zgolj pol poti. Največ nesreč se namreč zaradi padcev in zdrsov zgodi ravno pri sestopih, ko so planinci že utrujeni in manj zbrani.