Zato bi morali kupiti uro, ki bo v vaš dom prinesla očarljiv in melodičen zvok

Ko gre za stenske ure, smo jih skozi življenje videli veliko. Videli pa smo jih le nekaj, ki so pritegnile našo pozornost z edinstvenim dizajnom, edinstveno funkcionalnostjo in odlično izdelavo. Stenske ure danes postajajo velik trend, njihov dizajn pa pritegne in pusti močan vtis na ljudi. Ena izmed najbolj priljubljenih stenskih ur je Nestly - Zvočna stenska ura, ki poleg tega, da na videz pritegne pozornost vseh, s svojim pomirjujočim zvokom in melodijo marsikomu ostane vtisnjena v spomin.

icon-expand

Stenska ura, ki bo s svojim zvokom na vsakogar pustila močan vtis Ko gre za zvok same stenske ure, se verjetno spomnite standardnega zvoka in se ne zdi tako poseben, a kaj, če se vaša stenska ura vsako uro oglaša z drugačnim zvokom? Če smo natančni, obstaja 12 različnih zvokov. Nestly-Zvočna stenska ura je zasnovana s potiskom 12 različnih ptic in vsaka ptica ima svoj edinstven zvok. Vsako uro, ko se kazalec ustavi na eni od ptic, se bo slišal zvok te vrste ptice. Ta ura je kot nalašč za ljubitelje ptic, kot tudi za ljudi, ki uživajo v sprostitvi ob zvokih narave. Lahko je odličen način, da se za nekaj minut sprostite ali odvrnete od dela ob čudovitem zvoku ptic. Idealno za spoznavanje različnih vrst ptic Če veste kaj o pticah ali želite uro podariti ljubljeni osebi , razmislite o nakupu ure, ki reproducira zvoke ptic. To bo popolno darilo tako za moške kot za ženske, ki radi preživljajo čas na prostem in opazujejo naravo. Razen za odrasle je ta ura odlično darilo za otroke, ki radi spoznavajo različne vrste ptic in njihovo petje.

icon-expand flamingo nestly 1600 1 FOTO: Arhiv naročnika

Ura, ki ne moti nočnega spanca Pomanjkljivost vseh stenskih ur je trkanje in oddajanje različnih zvokov med vašim nočnim počitkom. Na srečo to ne velja za uro Nestly. Čeprav lahko podnevi poslušate različne zvoke žvrgolenja in ptičjega petja, ponoči ne boste slišali ničesar . Nestly ura je ena redkih ur, ki ima senzor za nočno delovanje. To pomeni, da se bo zvok ure samodejno ugasnil, tako, da vas ponoči ne bo budil. Nestly stenska ura je preprost in subtilen način, da svojemu domu dodate malo melodije Medtem, ko vas večina hrani ure na polici in mesečno menjate baterije, zakaj ne bi tudi uživali!? Čeprav je raznolikost stenskih ur velika, jih večina ima enake osnovne funkcije, vendar se vedno najde ena, ki bo izstopala od ostalih, in to je Nestly. S svojim dizajnom se bo odlično prilegala kateri koli barvi sten v vašem domu ali domu vaše ljubljene osebe. Kako vstopite v stensko uro Nestly, ki ne samo odbije čas, ampak oddaja tudi bogate, melodične zvoke?

icon-expand