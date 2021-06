The New York Times: Nihče ne more konkurirati Janezu Janši pri odganjanju volivcev

"Po zmagi na volitvah s pomočjo napadov na osovražene elite se desni populisti na nekdanjem evropskem vzhodnem komunističnem krilu soočajo z vse večjim nasprotovanjem zaradi odziva na pandemijo in avtoritarnega načina vladanja," uvodoma piše novinar The New York Timesa Andrew Higgins . Razlogi za usihanje popularnosti voditeljev Madžarske, Poljske in Slovenije so sprejemanje nepriljubljenih protikoronskih ukrepov, kriza zdravstvenega sistema in predvsem njihova konfliktna retorika, navaja avtor.

Časnik izpostavlja, da je Janševa stranka do relativne zmage na volitvah prišla z močno protimigrantsko retoriko, ob oblikovanju vlade na začetku epidemije pa je imel 65-odstotno podporo, ki zdaj zdrsnila na bornih 26 odstotkov. "Janša je tako nepopularen, da njegovih zavezniki zapuščajo ladjo. Ulični protesti proti njemu so pritegnili na desettisoče ljudi, v sicer mirni podalpski državi s samo dvema milijonoma prebivalcev." Vendar se je Janša kljub temu obdržal na oblasti in prestal glasovanje o nezaupnici v parlamentu. Nekdanji minister za šolstvo Žiga Turk je za newyorški časnik povedal, da je Janši zaradi desetkanja zaveznikov v parlamentu preostalo zgolj napadanje političnih nasprotnikov na Twitterju.

Da nacionalistični populizem ostaja sila, dokazuje Marine Le Pen, ki kljub slabemu rezultatu na preteklih lokalnih volitvah, ostaja resen kandidat za zmago na predsedniških volitvah prihodnje leto. Le Penova je sicer v zadnjem času precej omilila svojo retoriko glede priseljevanja, evroskepticizma in evra. Prav tako je voda na njen mlin tudi dejstvo, da nikoli ni bila na oblasti in se ni soočila z izzivi, s katerimi se soočajo vzhodnoevropski voditelji.

Trojici držav epidemija ni prizanesla, najslabše pa se godi Madžarski, ki ima drugo najvišjo stopnjo smrtnosti na svetu, takoj za Perujem. "Največjo nevarnost za voditelje, kot sta Janša in Orban, pa kažejo znaki, da se njihovi prepirljivi nasprotniki končno združujejo. Na Madžarskem se je raznolika in prej prepirljiva vrsta opozicijskih strank združila, da bi se na volitvah prihodnje leto potegovala proti vladajoči stranki gospoda Orbana Fidesz. Če bi ohranili zavezništvo, bi po anketah lahko zmagali," piše The New York Times. Kot je za časnik dejal zgodovinar Luka Lisjak Gabrijelčič, Janšo "podpira njegova volilna baza, vendar ga veliko ljudi tudi sovraži". Kot je dejal Gabriječič, je stranko SDS zapustil, ker se je oddaljila od "zdravega odziva na ustaljeno levosredinsko pravoverje in postala zatočišče paranoikov in nacionalističnih ksenofobov. Val je zato v celotni regiji izgubil svoj momentum".

"Bolj kot Trump je vzhodnoevropske desničarje navdihoval Netanyahu in njegova 'etnična demokracija'"

"Vladavina Donalda Trumpa nikoli ni bila sprožilec za uspeh evropskih populistov, ki so na volitvah dosegali uspehe, še preden je newyorški poslovnež naznanil svojo kandidaturo na volitvah leta 2016. Toda Trump je podobno mislečim politikom v Evropi zagotovil kritje in samozavest, upravičil je njihove verbalne ekscese in njihov boj v majhnih, vase usmerjenih državah spremenil v neustavljivo globalno gibanje," piše Higgins.

Strokovnjak za vzhodno in srednjo Evropo na dunajskem Srednjeevropskem inštitutu za družbene vede Ivan Krastev pa je za časnik dejal, da so ameriški politični krči manj pomembni za vzhodno Evropo kot padec Benjamina Netanyahuja v Izraelu, državi, ki jo je označil za "resnične sanje evropskih nacionalistov" - "etnično demokracijo" z močnim gospodarstvom, močno vojsko in sposobnostjo upiranja zunanjim pritiskom. "Negativna koalicija proti Netanjahuju," je dejal, je globoko šokirala evropske desničarske populistične voditelje, "ker jim je Izrael bil vzor".