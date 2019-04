ZAUH 2019: vse o e-poslovanju, e-arhiviranju, varstvu podatkov in novih tehnologijah

V okviru sejemskega dela ZAUH-a se boste lahko, v neposrednem stiku s ponudniki, seznanili z najnovejšimi rešitvami in storitvami s področja e-poslovanja, s poudarkom na ustvarjanju, izmenjavi, zajemu, upravljanju in hrambi digitalnih gradiv.

V okviru konference bodo strokovnjaki iz gospodarstva in javne uprave predstavili odgovore na izzive, ki jih postavljajo novi predpisi s področja e-poslovanja in varstva podatkov, nove tehnologije obravnavanja e-dokumentov, digitalna prenova poslovnih in upravnih procesov, ter s tem povezane priložnosti za kakovostnejše, učinkovitejše, dostopnejše in varnejše e-storitve.

Letošnja okrogla miza: Kaj naj bi nam in kaj nam bo prinesel ZVOP-2?

Od sprejetja Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je aprila minilo tri leta, kmalu bo eno leto od začetka njene uporabe, v Sloveniji pa še vedno čakamo na ZVOP-2, ki nam bo omogočil njeno polno implementacijo. Besedilo predloga ZVOP-2, ki je bilo marca letos posredovano v javno obravnavo, je odprlo številna vprašanja o skladnosti predlaganih rešitev z GDPR in, še posebej v gospodarstvu, sprožilo veliko zaskrbljenost glede njegovih vplivov na poslovanje, če bi bil oziroma če bo sprejet v predstavljeni obliki. Iz javne obravnave so bile pripravljavcem predloga ZVOP-2 posredovane obširne in argumentirane vsebinske in oblikovne pripombe, ki bi predlagano besedilo pomembno izboljšale. Na okrogli mizi bodo predstavili nekatere od teh pripomb in opozorili na negativne posledice, če pripombe ne bodo upoštevane.

