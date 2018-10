Zaupajte zdravnikom, ne obljubam o čudežih

Pisali smo že o zavajajočem članku, pravzaprav oglasu za kremo, ki naj bi že z nekaj nanosi ne le lajšala, ampak kar odpravljala številne revmatološke težave. Potem ko smo jih opozorili nanj, je ministrstvo za zdravje zadevo prijavilo policiji.

Podobnih spletnih strani, ki se predstavljajo kot uradne vladne strani ali kot različne klinike in pod krinko lažnih novic prodajajo čudežne kreme za ozdravitev sklepov ali druge čudežne učinke, je več, zato so se na UKC Ljubljana odločili za javni poziv: ne nasedajte, raje zaupajte svojim zdravnikom.

Raziskovalni inštitut za revmatologijo sploh ne obstaja, poudarjajo, prav tako ne držijo navedbe o spornosti zdravil in domnevnih aretacijah več sto zdravnikov, ki naj bi jih predpisovali pacientom. Lažne pa so tudi obljube o čudežnih učinkih kreme.

"Slovenci se morajo zavedati, da imamo v Sloveniji dober zdravstveni sistem, ki omogoča na področju revmatologije hitro dostopnost do vseh sodobnih zdravil, ki jih uporabljajo v Evropski uniji in v Združenih državah Amerike. Zato pozivam vse, naj zaupajo zdravnikom in naj ne nasedajo spletnim obljubam in prevaram. Te obljubljajo, da denimo ne bo potrebno menjati sklepov zaradi uporabe kreme, čeprav so ti devet centimetrov pod kožo in tudi zato na njih krema sploh ne more delovati. To je navadno zavajanje," je povedal predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo Matija Tomšič. Odzval se, ker se velik del navedb nanaša na revmatološke težave.