'Zaupanja ni več': kranjski župan razrešil podžupana Černeta

"Janez Černe je funkcijo podžupana opravljal poklicno in prispeval k številnim projektom Mestne občine Kranj. Razrešitev torej ne temelji na vsebinskih nesoglasjih, temveč na porušenem zaupanju. Zaupanje v ekipi, ki vodi MOK, predstavlja temeljni kamen in nujen predpogoj za uspešno delovanje naše občine. Seveda smo se v vseh teh letih pri mnogih vprašanjih tudi nestrinjali, argumentirana in odprta razprava pa je privedla do še boljših rešitev in odločitev, ki smo jih sprejeli skupaj - kot ekipa na podlagi demokratične razprave. Ko je odločitev enkrat sprejeta, pa je pomembno, da vsi v čolnu veslamo v isto smer, sicer zastavljeni cilji ne bodo doseženi. V nasprotnem primeru je porušen tudi osnovni pogoj za uspešno delovanje, ki velja tako v poslovnem kot v zasebnem življenju – zaupanje ," je povedal.

Černe pa je v odzivu na razrešitev zapisal, da je pri imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj ravnal po svoji vesti in v skladu z načeli, ki jih zagovarja. "Ves čas postopka sem bil do župana odprt glede svojih pomislekov in dosledno zagovarjal pomen izkušenj, strokovnosti ter podpore kolektiva. Če je že to dovolj, da se človeka označi za nelojalnega, potem to ni več demokracija, ampak njena karikatura," je napisal v odstopni izjavi z mesta predsednika občinskega odbora SD in vodje mestne svetniške skupine, ki jo je poslal članstvu in medijem.

Za razrešitev z mesta podžupana je bil najprej obveščen iz medijev, je navedel. V takšnem načinu pa vidi "izraz globokega nespoštovanja do mene kot dolgoletnega zvestega sodelavca, človeka in izvoljenega predstavnika občank in občanov".

Zato se je odločil za umik. K takšni odločitvi pa ga je spodbudilo tudi dejstvo, da je Rakovec od predsednika svojega lokalnega odbora pričakoval "slepo poslušnost in brezpogojno glasovanje, tudi v nasprotju z osebnimi načeli", je navedel Černe.