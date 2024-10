Zaupanje v digitalnem svetu – Kako doseči ravnotežje med tehnologijo in človekom?

S tehnološkim napredkom, ki omogoča hitrejše in učinkovitejše poslovanje, povezovanje in komunikacijo, postaja vprašanje varnosti podatkov in zasebnosti vse bolj pereče. Čeprav tehnologija ponuja inovativne rešitve za varovanje informacij, pa je jasno, da mora pri tem imeti pomembno vlogo tudi človeški dejavnik. Ljudje so namreč tisti, ki ustvarjajo, upravljajo in nadzorujejo tehnološke sisteme.

Eden ključnih ciljev konference je spodbuditi dialog med raziskovalci in predstavniki gospodarstva ter državnih institucij, saj se informacijska varnost dotika vseh teh sfer. Konferenca bo ponudila edinstveno priložnost za izmenjavo izkušenj, predstavitev novih raziskovalnih rezultatov ter oceno praktičnih izzivov, s katerimi se sooča realni sektor.

Kibernetska varnost je ena izmed osrednjih tem, saj so napadi na informacijske sisteme postali vsakodnevna realnost. Podjetja in vlade se spopadajo z novimi oblikami groženj, ki zahtevajo prilagodljive in inovativne rešitve. Strokovnjaki na konferenci bodo obravnavali različne vidike kibernetske varnosti, vključno z etičnimi dilemami, zakonodajnimi okviri in najboljšimi praksami za zaščito pred grožnjami. Ali lahko popolnoma zaupamo varnostnim sistemom in avtomatiziranim tehnologijam, ali je ključno ohraniti človeški nadzor in presojo v ključnih trenutkih? Kako lahko podjetja in institucije uravnotežijo uporabo naprednih tehnologij z etičnimi in zakonodajnimi okviri, da zagotovijo varnost in zasebnost uporabnikov?