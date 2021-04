Zaupanje v Janševo vlado na najnižji točki od začetka mandata

Med strankami prva suvereno ostaja SDS. Če bi bile volitve danes, bi jo obkrožilo slabih 18 odstotkov volivcev (17,6 odstotka). Drugi so socialni demokrati (10,8 odstotka), ki na levi sredini ohranjajo primat pred Listo Marjana Šarca (8,5 odstotka). Sledita še Levica (7,9 odstotka) in Nova Slovenija (5,1 odstotka).

Spodnji del lestvice z največjo javno podporo v zadnjih letih začenja Stranka Alenke Bratušek (4,3 odstotka). Za njo pa ostajajo bolj ali manj le še politične drobtinice za Pirate (2,3 odstotka), Zelene (2,0 odstotka), SNS (1,4 odstotka) in Dobro državo (1,1 odstotka). Parlamentarni Desus in SMC tudi aprila ostajata zunaj območja zaznave političnega radarja.

Najmočnejša stranka pa znova postajajo neopredeljeni. Več kot petina (21,2 odstotka) vprašanih ne ve, katero stranko bi obkrožili na volitvah. Vsak deseti (11,1 odstotka) ne bi izbral nobene obstoječe politične opcije, ostali niso želeli odgovoriti (1,5 odstotka).

Lestvica politikov kaže, da volivci še naprej najbolj cenijo ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Ta je pred predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki je prehitel evroposlanko NSiLjudmilo Novak. Četrti je nepovezani predsednik državnega zboraIgor Zorčič, sedma predsednica SD Tanja Fajon, osmi pa prvak LMŠ Marjan Šarec.

Sledi obrambni minister in voditelj krščanskih demokratov Matej Tonin. Predsednica SABAlenka Bratušek je tik pod polovico lestvice pred prvim imenom Levice Lukom Mescem. Premier in predsednik najmočnejše stranke SDS Janez Janša je na petnajstem mestu. Sledi gospodarski minister in voditelj SMC Zdravko Počivalšek. Na osemnajstem mestu pa zelo malo javnega zaupanja uživa tudi šolska ministrica iz SMC Simona Kustec.