Zaupanje v politiko padlo, najbolj zaupamo gasilcem in reševalcem

Avgustovske poplave, stiska ljudi in uničenje so zagotovo razlog, da je po raziskavi Ogledalo Slovenije, prvič od leta 2012, prvo mesto zaupanja v institucije zasedla Civilna zaščita. Andraž Zorko iz Valicona pravi: "Sprememba na prvem mestu med vsemi institucijami in organizacijami, ki jih spremljamo, kjer se je prvič v 12 letih na tem mestu pojavlja civilna zaščita, kar seveda ni presenetljivo, glede na to njihovo pomembno vlogo med in po poplavah avgusta."

Po raziskavi Valicona Slovenci najbolj zaupamo poklicu gasilca in reševalca. Gasilci so že ves čas, odkar izvajamo to raziskavo, na vrhu lestvice poklicev z zelo visoko stopnjo zaupanja, tokrat pa je bila dosežena rekordna stopnja, 94, kar bi pomenilo, da so skoraj vsi anketiranci odgovorili z odgovorom zelo jim zaupamo, pravi Zorko.

Reševalnim službam nato na tretjem mestu sledijo poštarji, ki so jih letos prvič uvrstili v raziskavo. Ta je pokazala tudi, da veliko bolj zaupamo dostavljavcem in medicinskim sestram kot odvetnikom, duhovnikom in direktorjem.

Druga sprememba je občutna rast oziroma povrnitev zaupanja v trgovine in trgovska podjetja, ki so nekaj izgubila na zaupanju spomladi letos v predhodni meritvi na račun dvigovanja cen oziroma inflacije, jim pa, po mnenju Slovenk in Slovencev, še vedno manj zaupajo kot prodaji preko spleta. Med institucijami so najbolj zaupanja vredni mala podjetja, vojska in Policija, najmanj pa cerkev, mediji in objave na družbenih omrežjih. Slovenci zaupamo zdravnikom, ne pa tudi zdravstvu. "Zdravnik je pač zelo osebna zadeva, zelo oseben kontakt, in očitno imajo ljudje s svojimi zdravniki, tistimi, ki jih imajo, boljše izkušnje, kot pa se zdi po tem, kar se poroča v medijih," meni Zorko.

Na Valiconu opažajo padec zaupanja v vse politične institucije, z izjemo v opozicijske stranke: "Vse po vrsti, z izjemo strank v opoziciji, so doživele občuten padec, predvsem vsi trije predsedniki, torej predsednik vlade, državnega zbora in republike. Pa tudi vlada kot taka, vladni ministri in stranke koalicije." Politiki na splošno so zasedli zadnjega od vseh merjenih poklicev, a je, kot še dodaja Zorko, ocena še vedno višja od povprečja.

Zakaj takšen padec zaupanja v politiko? Kot je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil analitik Dejan Verčič, so bila pričakovanja do koalicije visoka, obljub je bilo še več, vse, kar smo dobili, pa je bilo zelo veliko prepirov med politiki, visoka inflacija, napovedujejo pa se visoki davki. Antiša Korljan se strinja in pravi, da so bile obljube galaktično visoke, uresničuje se nič, vlada se ukvarja sama s sabo. "Državljan ne ve več, čemu naj verjame," je izpostavil analitik.