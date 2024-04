Zaupljivost in osamljenost starejših voda na mlin vsiljivim akviziterjem

Ko je Neva Pipan ugotovila, da so se pri mami pojavili prvi znaki demence, da torej na določenih področjih potrebuje pomoč, se je tega aktivno lotila. Začela je urejati razne bančne zadeve, plačevanje položnic. A kmalu je sledil šok. "Ugotovila sem, da ima mama kar nekaj sklenjenih zavarovalnih polic," pripoveduje za 24UR Inšpektor. "Ugotovila sem, da plačuje račune za prehranska dopolnila v visokih zneskih. Ugotovila sem, da jo še vedno obiskujejo zavarovalniški zastopniki, s katerimi sklepa razne police. Sodu pa je izbilo dno pred kratkim, ko sem naletela na račun za 990 evrov, kar je več, kot ima moja mama pokojnine, za nakup podloge za vzmetnico. Ki je seveda nikjer v stanovanju nisem opazila."

Primerov, kot je ta, je ogromno, pojasnjuje Darinka Klemenc iz Društva Srebrna nit. "Ni da ni. Od ponujanja vsakodnevnih pripomočkov za rehabilitacijo, protibolečinskih, dietetnih, se pravi prehranskih dopolnil. Potem so tukaj zlorabe raznih zavarovanj. Imamo včasih občutek, da je prav mreža ljudi, ki se ukvarjajo s trženjem zavarovalniških produktov. Ko se nekdo nalepi, se še drugi ali tretji. Tako da, to so kar zgodbe."

O eni takšnih zgodb pripoveduje tudi Marija Merčun, ki je z možem skrbela za dementno gospo. "Sklenila je šest zavarovanj v šestih mesecih, tako da smo morali klicati v Maribor, da smo to stornirali. Pa en gospod je prodajal krompir in je videl, da je gospa dementna. In je vsak teden prinesel vrečo krompirja, ona jo je seveda vzela. Takrat, ko jo je kap, je imela šest vreč krompirja v kleti."

Zelo pogosti, pripoveduje Drago Sotlar, predsednik Društva upokojencev Nove Jarše, so tudi različni brezplačni izleti, kosila, na katere vabijo upokojence. Potem pa tam ponujajo draga prehranska dopolnila, mazila. Pred leti so se takšnega izleta udeležili tudi upokojenci iz njihovega društva. "Takrat je bil pogoj, da se jih udeležijo zakonski pari. Udeležilo se ga je približno 25 parov. Kar je kar veliko. In tudi promet je bil tam kar dober. Tam so bili izdelki po tisoč evrov."