Zaupni večmilijonski posel države s podjetjem Minis bo postal javen

V nevladni organizaciji Transparency International se že leta trudijo, da bi eno najbolj skritih naročil vlade Mira Cerarjapostalo javno – posel države z žalskim podjetjem Minis. V uradu informacijske pooblaščenke so odločili, da mora Zavod za blagovne rezerve pokazati vse, od sklepa o začetku postopka do ponudb, pogodb, naročilnic in celo računov.

Vid Tomić, generalni sekretar Transparency International, o tem pove: "S tem bi, vsaj tako lahko sklepamo, lahko prišli do ključnih informacij, da bi javnost končno vedela, kaj se je dogajalo takrat s tem nakupom." Spomnimo, podjetje Minis je takrat dobilo neposredno povabilo k poslu, vrednemu več milijonov. Kljub temu, da niso imeli zaposlenih delavcev, referenc in primernih prostorov za skladišče. Kot smo že poročali, so bili tudi davčni dolžniki, zato z državo sploh ne bi smeli poslovati. To je pozneje ugotovilo tudi sodišče, podjetje pa zato pet let ne sme sodelovati v javnih razpisih.