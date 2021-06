'Zaustavite razkroj svobode govora in medijske svobode'

Komisarka zato predstavnike slovenske vlade poziva, naj ukrepajo in umirijo napetosti v družbi ter začnejo spodbujati medsebojno spoštovanje in izmenjavo mnenj. Pri tem pa poudarja odgovornost političnih voditeljev, posebej članov vlade, da medijske platforme uporabljajo na odgovoren in spoštljiv način. "Predstavniki vlade naj se vzdržijo stigmatizirajočih in zavajajočih komentarjev o delu civilne družbe in javno obsodijo tovrsten diskurz drugih," je zapisala.

V danes objavljenem poročilu komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović slovenske oblasti poziva, da zaustavijo razkroj svobode govora in medijske svobode. Poudarja, da sovražni javni diskurz ter tudi zastraševanje, ki je usmerjeno v aktiviste civilne družbe in tiste, ki izražajo kritična mnenja, omejuje svobodno izražanje in ima lahko negativen vpliv na medijsko svobodo.

Številni ukrepi, ki so omejevali pravico do protestov, vključno s podaljšanimi splošnimi prepovedmi javnih zborovanj in globami, izrečenimi protestnikom, se zdijo nesorazmerni in lahko ogrozijo svobodo izražanja. Čeprav razume odgovornost oblasti, da zaščiti zdravje državljanov, komisarka priporoča, da najdejo boljše ravnotežje, zato da podprejo pravico do svobodnih in mirnih združevanj.

Mijatovićeva poudarja, da demokratično vodenje pomeni vključevanje javnega mnenja, in opozarja na vrsto težav, od nadlegovanja, zastraševanja in tožb novinarjev, omejitev dostopa do informacij javnega značaja in vladnih ukrepov proti javnim medijem. Pri tem komisarka predvsem opozarja, da so novinarke tarča seksističnega in mizoginističnega sovražnega govora. Komisarka zato priporoča, da oblasti sprožijo javno razpravo o tem, kako se spoprijeti s problematiko nadlegovanja novinark, ter razpravo o spremembi zakonodaje, ki bi preprečila tožbe, katerih cilj je onemogočanje javnega zbiranja. Priporoča tudi, da se novinarjem olajša dostop do informacij javnega značaja.

Komisarka poudarja, da imajo javni mediji specifično vlogo v demokratični družbi, saj zagotavljajo visokokakovostno informiranje za vse segmente družbe. Ob tem obžaluje ukrepe vlade, ki spodkopavajo neodvisnost, kredibilnost in finančno stabilnost javne televizije (RTV) in Slovenske tiskovne agencije (STA). "Za medijsko svobodo v Sloveniji je izredno pomembno, da se ohrani neodvisnost tiskovne agencije, zato slovensko vlado ponovno pozivam, da zagotovi sredstva za STA."

Komisarka priporoča povečanje transparentnosti medijskega lastništva, zato da se prepreči vmešavanje v uredniško politiko na osnovi političnih ali komercialnih interesov.