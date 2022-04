Zavajajoči oglasi: 'Sredstva sta zagotovili občina in EU, nikakor pa ne SDS'

Poročali smo že, da si stranka SDS neupravičeno prisvaja zasluge za projekte, ki jih sploh ni financirala, in si s tem kupuje volivce. Takšni plakati so že močno razburili lokalne prebivalce Slovenj Gradca, Ormoža in Sv. Tomaža, ki so jasno in glasno povedali, da gre za projekte, financirane z občinskim, evropskim in državnim denarjem. Stranka SDS pa sredstev sploh ni prispevala, pravijo v slovenjgraški občini, kjer so SDS pozvali, naj sporni oglas umakne.

Zdaj se je podobna zgodba odvila v Postojni, kjer sta prebivalce "pozdravila" oglas s fotografijo Podjetniškega inkubatorja Postojna in pripisom "Gradimo podjetniški inkubator" in oglas s fotografijo Vojkove koče na Nanosu in pripisom "Gradimo za planince". Pri tem so v SDS celo uporabili fotografiji v lasti Občine Postojna oziroma Podjetniškega inkubatorja Postojna.

Postojnska občina je zaradi "korektnega, resničnega in etičnega podajanja informacij občanom" na stranko SDS naslovila dopis, v katerem jo poziva k umiku "zavajajočega komuniciranja" ter navedbi ustreznih informacij o investicijah v postojnski občini.