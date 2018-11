Bratuškova: Gre le za nagajanje meni in stranki?

Poudarili so tudi, da so se na svetu stranke odločili, da bodo pred jutrišnjo sejo vlade poskušali najti soglasje "za spoštovanj koalicijskega sporazuma". V kolikor ga ne bodo dosegli, bodo ministri glasovali proti zakonu o izvrševanju proračuna, prav tako pa njihovi poslanci v Državnem zboru.

"Kako naj bi se pogovorjali o razredih, če ne bi vedeli kakšne so številke? Ne zahtevamo nič več, kot to, da se spoštuje koalicijsko pogodbo. Nič drugega. Kdaj bodo prišli na vrsto upokojenci?" je nato znova ponovila.

"Zadnja dva dni smo deležni neutemeljnih obtožb. Samo zato, ker želimo spoštovanje koalicijske pogodbe in želimo, da se varčevanje pri upokojencih konča," je dejala Bratuškova in dodala, da je v proračunu za leto 2019 zagotovljenega dovolj denarja, da se ta zahteva uresniči. "Je to res preveč za to koalicijo ali gre samo za nagajanje meni in stranki?" se je vprašala.

Kot je danes dejal predsednik DeSUS Erjavec, naj bi se z Bratuškovo danes sestala z Bertoncljem. Ta bi povedal, koliko denarja lahko namenijo izplačilu regresa za upokojence, z Bratuškovo pa bi se morala uskladiti, kako ga izplačati. A je to po Erjavčevih trditvah padlo v vodo po torkovi novinarski konferenci Bratuškove, na kateri je predstavila kompromisni predlog za izplačilo regresa, in sicer v treh razredih.

Bratuškova je prvakom koalicije in nekaterim v vladi v zvezi z nesoglasji glede upokojenskega regresa poslala tudi elektronsko pošto. Zanikala je navedbe Karla Erjavca , da so bili dogovorjeni pri ministru Andreju Bertonclju .

"V SAB si želimo, da bi se pogovarjali o tem, kaj se je koalicija dogovorila, in ne o tem, kaj se ni," je ponovila. Dodala je, da nesporazumov ne bi bilo, če bi spoštovali to, kar piše v koalicijskem sporazumu. Slednji predvideva izplačilo regresa v dveh razredih, kar bi skupno pomenilo 178 milijonov evrov.

Bratuškova danes tega ne komentira. Je pa pojasnila, da je v torek ves dan neuspešno poskušala priti v kontakt z Bertoncljem. Njemu, Šarcu, Erjavcu, vodji poslancev DeSUS Francu Jurši , državnemu sekretarju v kabinetu predsednika vlade Vojmirju Urlepu ter v vednost predsednikoma SMC in SD Miru Cerarju ter Dejanu Židanu pa je poslala elektronsko sporočilo, v katerem je navedla, da so v SAB opravili domačo nalogo, skušali poiskati rešitev glede regresa upokojencev in našli kompromisni predlog, ki je cenejši za proračun. Partnerje tudi prosi za odziv, ali je kompromisni predlog SAB zanje sprejemljiv.

DeSUS namreč vztraja, da je najbolj pravično izplačilo letnega dodatka v petih razredih. Erjavec je danes povedal, da bodo počakali na finančnega ministra, ki bo v četrtek predvidoma že na koalicijskem srečanju pred sejo vlade predložil predlog novele zakona o izvrševanju proračuna.

Prvak DeSUS je še ocenil, da je Bratuškova v torek očitno zavedla predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika, ki je sodeloval na njeni novinarski konferenci in podprl predlog glede izplačila regresa. Po Erjavčevih navedbah tudi Šarčeva izjava na Twitterju potrjuje to, kar so se dogovorili.

Predsednik SD Židan se danes ni želel opredeljevati glede različnih mnenj, do katerih prihaja med SAB in DeSUS, prav tako ni želel govoriti o tem, kaj se je koalicija v soboto dejansko dogovorila. Naj bi pa koalicija končno odločitev glede načina izplačevanja regresa za upokojence po njegovih besedah sprejela v četrtek pred sejo vlade, tako da bi lahko šel predlog zakona o izvrševanju proračuna v DZ usklajen. Priznal je, da so bila glede regresa nekoliko različna mnenja, a verjamejo, da jih bodo do četrtka uskladili, ker "vsi vemo, da je prišel čas, da se nekatere krivice iz preteklosti popravijo".

Cerar pa je dejal, da je SMC konstruktivna članica koalicije in bo takšna ostala tudi pri vprašanju regresa za upokojence. "To, da pri letnem dodatku prihaja do trenj, je po njegovih besedah očitno, a mora o tem spregovoriti predvsem predsednik vlade,"je dejal. V SMC se sicer po njegovih besedah zavzemajo za to, da bi se upokojencem namenilo čim več denarja, a v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi.