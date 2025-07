Zavajanje pri prodaji vzmetnic, podjetje na seznamu davčnih dolžnikov

Popusti do 81 % in dodatnih 20 % popusta na vzmetnice Swiss+Bed. Oglasi, ki jih na spletu težko zgrešimo, marsikoga tudi zmotijo. "Vedeli smo, da bomo s tem komu stopili na žulj. Da bomo tarča napadov, groženj." Tržni inšpektorat je v junijskem inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da podjetje Kanes d.o.o., ki prodaja omenjene vzmetnice, uporablja nepošteno in zavajajočo poslovno prakso. Med drugim naj bi zavajalo kupce z informacijo, da so vzmetnice izdelane v Švici, netočne pa naj bi bile tudi navedbe glede cenovnih prednosti vzmetnic. Podjetje Kanes d.o.o. nam je danes pisno odgovorilo: "Tržni inšpektorat zoper nas sploh ni uvedel postopka, ker ni bilo nič narobe. To ni moje mnenje, to je dejstvo."

A Dejan Ciringer iz Tržnega inšpektorata pravi: "Ta navedba ne drži. Tržni inšpektorat je v začetku leta 2025 uvedel 4 inšpekcijske postopke v zvezi z oglaševanjem vzmetnic SwissBed na spletnih straneh tega podjetja in njegovih družbenih omrežjih."

Kot pravijo na Tržnem inšpektoratu, so bile podjetju Kanes d.o.o. izdane štiri odločbe, na katere pa "zavezanec ni izkoristil pravice do pravnega sredstva, kar pomeni, da ni podal pritožb, zato so postale pravnomočne in izvršljive."

Podjetje med drugim ponuja 180-dnevno testno obdobje. Kot je ugotovil inšpektorat, pa pri tem izpusti bistvene informacije, ki so za potrošnika pomembne. " Predpisana denarna kazen za nadaljnje kršitve teh odločb je pa tisoč evrov."

Podjetje se je konec maja znašlo tudi na javnem seznamu davčnih dolžnikov, ob tem pa je prišlo tudi do menjave v lastništvu podjetja, na kar podjetje danes pisno odgovarja: "Če kdo namiguje, da smo lastništvo spreminjali zaradi kakšnih postopkov, je to smešno. Tiste globe so tako majhne in nepomembne, da verjemite, zaradi tega se ne menja lastništvo podjetja ali vodilne funkcije. To vse skupaj na nas nima nobenega vpliva."

Na inšpektoratu pa medtem nadaljujejo s postopki, saj kot ugotavljajo, podjetje nadaljuje s svojo poslovno prakso.