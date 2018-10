Kup očitnih laži, pa vendar ljudje nasedejo

"Najprej je sumljiv spletni naslov (moh-si.site). Avtor prispev ka ni znan, sicer je na dnu navedeno Ministrstvo za zdravje Slovenije, a spletno mesto seveda ne deluje kot uradna spletna stran ministrstva. Spodaj desno pa je znak nekega litovskega projekta. Pogled v kodo spletne strani razkrije tudi besedilo v litovščini," so našteli. V tem primeru je do jasnega odgovora, da gre za ne zgolj zavajanje, ampak kar laži, mogoče priti tudi brez računalniškega znanja, s preprostim preverjanjem dejstev. Ali pa zgolj z uporabo "zdrave pameti".

Tako pompozno se začne članek oziroma oglas, ki promovira menda čudežno kremo za odpravljanje težav s sklepi. V nadaljevanju lahko preberemo, da so revmatologi 12 let zavajali ljudi s predpisovanjem neuporabnih in dragih zdravil, prevarali naj bi več kot milijon bolnikov, številni naj bi zato postali invalidi, in zaslužili 950 milijonov evrov. Čeprav gre za očitne laži, če ne drugega, so številke za slovenske razmere preprosto prenapihnjene, se zadeva širi po spletu.

"Konec julija leta 2018 so se začele množične aretacije revmatologov v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju in drugih večjih mestih Slovenije. Po navedbah organov pregona je 367 zdravnikov v priporu. Med priporniki so navadni zdravniki, vodje revmatoloških in nevroloških oddelkov ter nekaj ministrov."

Sumljivo, sumljivo ...

Da nekaj ni v redu, nam pove že sam pogled na spletno stran, ki je videti, kot bi bila narejena na pisalni stroj. Na njej mrgoli slovničnih napak v stilu Googlovega prevajalnika, do izdelka pa nas vodi ena sama povezava. Naslov ali druge podatke o proizvajalcu smo iskali zaman, zanimivo pa je tudi, da prav veliko podatkov o nas (vsaj na videz) tudi oni ne potrebujejo. Čeprav naj bi kupcu izdelek poslali po pošti, sta jim dovolj ime in telefonska številka.

Omenjenih več "slabih" zdravil. Katera so na prodaj pri nas?

V članku je omenjenih več zdravil, ki – tako trdijo – so neučinkovita, a kljub temu na prodaj po lekarnah v Sloveniji. Preverili smo v Centralni bazi zdravil in ugotovili, da so od 27 naštetih zgolj štiri dejansko na voljo pri nas. Vsa štiri pa so morala, za to, da jih lahko prodajajo, skozi strog postopek preverjanja, nad katerim bdi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Agencija prav tako spremlja trg zdravil in izvaja reden in izreden nadzor nad zdravili.

Mazilo, ki ga promovirajo v oglasu in ki naj bi v nekaj minutah odpravilo bolečine, sprožilo obnovo krvnega tkiva in odpravilo artritis in artrozo, pa vsaj uradno pri nas sploh ne obstaja.

Ministrstvo zadevo prijavilo policiji

Z vprašanjem smo se obrnili tudi na ministrstvo za zdravje, kjer so nemudoma ukrepali. "Ministrstvo za zdravje je primer zavajajočega oglaševanje že prijavilo pristojnim organom, med drugim policiji," so sporočili.

Premisli, preden deliš, bi lahko dodali za konec.