Zavarovalnica, ki skrbi za življenje v ravnovesju

Čeprav se zdi, da gre za novo ime na trgu, ima AVRIO zavarovalnica pravzaprav zelo bogato zgodovino. Njen ustanovitelj je Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki deluje že od leta 1956. Takrat so bili namreč obrtniki izključeni iz tedanjega javnega socialnega sistema, zato so se odločili stvari vzeti v svoje roke. Z odzivanjem na spremembe so upravljali SOP, ki obstaja še danes in izplačuje preko 8 mio EUR pokojnin letno in pobere za 7 mio EUR letne premije.

Za nadaljnji razvoj poslovanja je SOP leta 2020 ustanovil AVRIO zavarovalnico d. d., nanjo pa je prenesel tudi že del svojih zavarovanj. Poleg tega je začel razvijati tudi nove produkte, s pomočjo katerih svojim zavarovancem pomaga zavarovati tveganja dolgoživosti, smrti ali invalidnosti in istočasno omogoča investiranje na finančnih trgih. To omogočata produkta rentno zavarovanje (RZ) in naložbeno zavarovanje (NZ). Čeprav sta obe zavarovanji dolgoročni, pa ju lahko zavarovanec v primeru, da nujno potrebuje denar, kadarkoli prekine in tako dobi izplačilo sredstev s svojega računa.