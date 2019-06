Zavarovalnica noče plačati zdravljenja na Floridi za petletnega Gala

Ko se je Gal rodil, nihče ni opazil, da je z njegovima rokama kaj narobe. Tudi danes, ko je star že skoraj šest let je videti kot popolnoma normalen otrok, a v resnici ni tako. Ko je bil star leto in pol so ugotovili, da je z njegovima rokama nekaj hudo narobe.

Starša z Galom že štiri leta redno obiskujeta ortopeda, pa fizioterapevta, poiskali so tudi mnenje na Dunaju, vsi so sprva zatrjevali, da operacija ne bo rešila težav, a šele doktor Paley, s katerim so se srečali lani v Avstriji, pregled pri njem so plačali sami, jim je dal upanje.

Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič pojasnuje, da Gal nima sklepa in da ima dve kosti zaraščeni skupaj. In to na obeh rokah, kar pomeni, da rok ne more obračati ne navzdol in ne navzgor, kar mu povzroča velike težave. Še večje bodo nastopile, ko bo šel v šolo.

Starša sama začela zbirati denar za operacijo

Sprva slovensko zdravstvo ni pristalo na operacijo v tujini, a so kasneje mnenje spremenili, zdravstvena zavarovalnica pa je pristala na plačilo, a ne na Floridi, pač pa so izbrali dunajsko kliniko. Na to pa starša ne pristaneta, saj sta tam že bila, a mu niso znali pomagati. Ker čas beži, sta sama, tudi s pomočjo humanitarnega društva Maus, pričela zbirati denar za operacijo na Floridi. Pri tem jim pomagajo tudi sosedje.

Do prihodnjega leta, ko je Gal naročen na operacijo, morajo zbrati 120 000 evrov. Če mu želite pomagati lahko na transakcijski račun Nataše Vrbnjak Šteflič, denar nakažete tudi vi na: TRR SI56 0510 0702 8800 587 Nataša Vrbnjak Šteflič, Zg. Duplek 104a, 2241 Sp. Duplek