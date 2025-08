Sobotno neurje največji naravni škodni dogodek letos

Slovenijo so v soboto zajele nevihte z nalivi, sunki vetra in udari strel. Ponekod je padala tudi toča, med drugim na širšem območju Celja in Maribora ter v Pomurju. Vrtnine in poljščine naj bi bile ponekod povsem uničene.

Kot so sporočili iz Zavarovalnice Triglav, je toča poškodovala objekte, avtomobile in kmetijske pridelke. Na Celjskem so po podatkih zavarovalnice poškodovani hmelj, vinogradi in koruza, v Pomurju pa pretežno koruza, buče, soja in vinogradi.

"Po ocenah Zavarovalnice Triglav je sobotno neurje s točo in vetrom največji škodni dogodek v letošnjem letu. Prizadelo je širše geografsko območje severovzhodnega dela Slovenije, medtem ko so bila druga letošnja neurja bolj lokalnega značaja," so zapisali.

Na zavarovalnici ob tem oškodovance pozivajo k prijavi škode prek spleta, na voljo pa je brezplačna dežurna telefonska številka 080 555 555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se lahko zavarovanci obrnejo tudi na svojega zavarovalnega zastopnika oziroma obiščejo najbližjo poslovno enoto zavarovalnice.