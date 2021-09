Zavarovalničarji v primeru Abramov: Že pred šestimi leti smo vedeli, da ni šlo za nesrečo

Sume zavarovalničarjev, ki so že leta 2015 dvomili, da je šlo v primeru Sare Veber za nesrečo, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Boris Peršak iz Slovenskega zavarovalnega združenja.

"Predvsem zato, ker smo tudi mnogi zavarovalničarji izkušeni v ravnanju z orožjem," je uvodoma pojasnil Peršak. Nekateri so tudi športni strelci, drugi pa lovci. Vsi so morali opraviti izpit varnega rokovanja z orožjem, "glede na to, da je imel doma orožje, bi moral seveda enako opraviti tudi Abramov". Peršak je dejal, da jih ob opravljanju izpita najprej seznanijo s pravilnim rokovanjem z orožjem."Najprej nas naučijo, da takrat, ko imaš orožje v rokah, pred teboj ne sme biti nihče." Pa tudi, da se že zaradi varnosti, ko imaš v rokah orožje, obrneš stran od ljudi oziroma se obrneš tja, ker ne bo ljudi."In čiščenje ali rokovanje z orožjem opravimo vedno v prostorih, za katere lahko pričakujemo, da ne bo vanje vstopil nihče."

Že ta dejstva so jim vzbudila mnogo sumov, zelo neobičajno pa se jim je zdelo tudi to, "da nekdo med čiščenjem orožja ne preveri, ali je to napolnjeno, in ga izprazni". "Orožje se pred čiščenjem tudi razstavi, če je možno, tako da se preveri cev." Se pa strinja, da je to vse težko dokazati in da so takrat poročanje medijev in informacije Policije kazali na to, da bi lahko šlo za nesrečen slučaj.

Kdaj pa se je zgodil prelom in so začeli sumiti, da pri smrti Sare Veber ni šlo za nesrečo, da ni šlo za čiščenje ali popravljanje puške? Peršak je odgovoril, da je ta sum rasel postopoma."Ob spremljanju odzivov javnosti in pisanja na raznih forumih, pa tudi informacije s terena so kazale na to, da ljudje temu ne verjamejo. Takrat smo vedeli, da bi se lahko situacija obrnila tudi v policijski preiskavi. Kasneje se je sicer izkazalo, da smo imeli prav."