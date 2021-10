Zavarovalnice po sredinem neurju spodbujajo k prijavi škode na daljavo

Hudo neurje z nalivi, ki je v sredo zajelo Ljubljano, je zalilo več kot 500 različnih objektov, pa tudi ceste, podvoze in parkirišča. V vodi je obtičalo več vozil, poplavilo je tudi številne garaže. Zavarovalnice oškodovance pozivajo, naj, če se le da, škodo prijavo na daljavo. Če za prijavo škode običajno velja tridnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi kasnejše prijave.

V sredo se je v poznih popoldanskih urah nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, območje Beltincev, zvečer pa predvsem območje Ljubljane. Zalilo je objekte – šole, dijaške domove, tudi urad predsednika republike in državni zbor – pa ceste, parkirišča in podvoze, v visoki vodi je obtičalo več osebnih vozil. Promet je med drugim obstal pred podvozi na Celovški, Dunajski in Šmartinski cesti. Zalilo je tudi podhod Plava laguna in železniško postajo. V prestolnici tako hudega naliva v 160-letni zgodovini meteoroloških meritev še ni bilo.

Kot so nam odgovorili iz Zavarovalnice Triglav, zavarovance spodbujajo k prijavi škode na daljavo. To lahko storijo preko njihove spletne strani ali mobilne aplikacije. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se zavarovanci vedno lahko obrnejo tudi na svojega zastopnika ali najbližje predstavništvo oziroma območno enoto zavarovalnice. Kljub temu da za prijavo škode običajno velja tridnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi kasnejše prijave. Prijave in popis škode na terenu sicer še potekajo, pričakujejo pa številne škodne primere. O skupni višini nastale oziroma prijavljene zavarovane škode trenutno še ne morejo govoriti. Na Zavarovalnici Generali odgovarjajo, da so do zdaj prejeli 100 prijav škode, pričakujejo jih še več. Ob tovrstnih škodnih dogodkih sicer zavarovancem svetujejo, naj najprej poskrbijo za lastno varnost in za preprečevanje nastanka večje škode, nato naj prijavijo škodo in zadržijo dokaze in fotografije. Zavarovanci naj prijavo opravijo v roku enega meseca, vendar pa morebitna zamuda ne pomeni, da izgubijo zavarovalne pravice.

