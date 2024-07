Se bo več kot 100 avtoservisov zaradi nizkih postavk uprlo zavarovalnicam?

Nekaj minut pred pogajanji s šefi zavarovalnice Triglav se srečamo s predstavniki ličarjev kleparjev. Sporočilo zavarovalničarjem, pravijo, ostaja enako: "Prenizka je cena delovne ure. Že 15 let so iste ure, oziroma so šle na dol ne na gor." Da je urna postavka enostavno prenizka, velja za vse zavarovalnice. Generali pa, pravijo, pri pogajanjih ni pokazal dovolj volje.

Zato številni serviserji, ličarji njihovih strank v prihodnje ne bodo več sprejemali. "Se bomo opravičili, da ne moremo delati za ta denar. Ne gre več. Do nadaljnjega ne delamo, ne vemo, ali bo prišlo do kakšnega dogovora, drugače pa ne bomo več za njih delali." Ekipa Društva avtostroke sicer v boju za boljše plačilo resda zastopa zgolj del ceha. Slabo polovico vseh delavnic. A tudi to je dovolj, so prepričani, da se ob stavki zavarovalničarji zamislijo in premislijo o oblikovanju novih cen. "Stavka je posledica našega nezadovoljstva v zvezi z njihovo politiko. Če se ne bomo uspeli dogovoriti, bomo enako ukrepali tudi proti zavarovalnicama Sava in Triglav. Ničesar ne skrivamo, servisi so na robu propada."