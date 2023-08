Zavarovalnice: Shranite uničeno tehnično opremo

Jožef Vajdič že 14 let živi v tem naselju, ki mu pravijo Zeleni gozdiček. Danes opazuje, kako mu je voda v 20 minutah vzela vse. " Parket in ostale stvari so morale iti ven. V stanovanju je bilo 20 do 25 centimetrov vode izpod stropa, stanovanje je katastrofalno, oprema, vse je uničeno," nam je pripovedoval. Srečo ima, da se je rešil. Te dni z ženo živita pri sorodnikih v Kranju. Noči so od takrat težke, polne solz, skrbi in neprespane, pripoveduje. " Žena to noč ni nič jokala, že to je bilo boljše. Ni enostavno, si navezan na to in vse, kar si imel, izgubiš v trenutku," doda.

"Od zavarovalnice za stanovanje ne pričakujem kaj dosti. Kot upokojenec imam za sprotne stroške in če ne bom dobil sredstev, lahko edino prodam to stanovanje pod ceno in grem, ne vem kam," nemočno pove Vajdič. "14 nas je v vrsti, ki smo izgubili vse, tisti, ki so imeli ta del zavarovan, dobijo na enoto 4.000 evrov. To je ogromno denarja takrat, ko nimaš nič, ampak to ni zavarovanje," še doda Malovrhova.

Zdaj so ostali le kupi odpadkov. Zavarovalnice zato priporočajo, da vso škodo fotografirate in dokumentirate. Iz Generalija, denimo, opozarjajo, da tehnično opremo shranite, saj so vrednosti različne, enako tudi v zavarovalnici Sava in Triglav. Predlagamo, da, v kolikor to ni ogrožujoče, zaradi lažje ocene in dokazovanja vrednosti do izplačila odškodnine hranijo predmete večje vrednosti, medtem ko tehnično opremo, npr. računalnike, stroje, če je le možno, shranijo, saj so vrednosti zelo različne, včasih zelo visoke. Uroš Metličar, direktor službe za premoženjske škode v Zavarovalnici Triglav, stranke svari naj ne hitijo in naj pazijo nase, na svoje zdravje ter postorijo najbolj nujne stvari. "Ko pa so vsi ti pogoji izpolnjeni, potem naj prijavijo škodo."