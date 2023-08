Zavarovalno združenje: S prijavo škode ni treba hiteti

Zavarovancem s prijavo škode po ujmi ni treba hiteti, ampak naj raje počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne. Ko razmere to omogočajo, naj škodo dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera, svetujejo v Slovenskem zavarovalnem združenju.

icon-expand FOTO: Klemen Udovč icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovensko zavarovalno združenje vsem prizadetim ob poplavah svetuje, naj najprej poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih bližnjih. "Posebej bi želeli izpostaviti, da nevarnost ne mine, ko voda odteče, saj so na mestih poplav velikokrat prisotna tveganja, ki izhajajo predvsem iz električne napeljave in drugih morebiti poškodovanih napeljav. Nobena materialna škoda ni pomembnejša od življenja," so v nedeljo v sporočilu za javnost zapisali v združenju. Šele ko bodo oškodovanci poskrbeli za svojo varnost, naj, če je to mogoče, zaščitijo svoje premoženje, pozivajo.

icon-expand Posledice poplav v Komendi FOTO: 24ur.com

Pomagajo fotografije in seznam poškodovanih stvari Svetujejo, naj zavarovanci škodo v čim večji meri dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera oz. do drugačnih navodil zavarovalnice. Če gre za večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da pripravijo seznam poškodovanih stvari s podatki o starosti in njihovi nabavni vrednosti. Priporočajo, naj zavarovanci posredujejo čim več dokumentacije, kot so računi oz. predračuni za sanacijo, popis poškodovanih stvari s količinami in mere prostorov, ki so bili poškodovani.