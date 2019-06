Kaj krije evropska kartica in česa ne?

Bolezen ne počiva in tudi na dopustu se lahko zgodi, da nam pot prekrižajo nepredvidljive težave. Zato je dobro poznati zdravstveni sistem države, v katero potujemo, in preveriti, ali lahko za zdravstvene storitve uporabimo evropsko kartico, ki nam nudi brezplačno zdravljenje. A pozor, tudi evropska kartica ne krije vsega.

Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in zasluženi dopusti. Večina svoj oddih'na lepše' že težko pričakuje, vseeno pa je pred odhodom treba še marsikaj postoriti. In s tem ne mislimo zgolj na pakiranje kovčkov in v primeru potovanja na Hrvaško menjavo denarne valute, treba je namreč poskrbeti za zdravstveno zavarovanje.

V lanskem letu so zavarovane osebe pri ZZZS skupaj vložile 4.794 zahtevkov za povračilo stroškov nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, ki so jih uveljavljale v tujini, od tega 3.198 zahtevkov za storitve v državah EU, EGP in Švici, 1.509 zahtevkov za storitve v državah, s katerimi ima RS sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju, in 87 zahtevkov za storitve v drugih državah. Največ zahtevkov se nanaša na storitve, opravljene na Hrvaškem (2.053), sledi Bosna in Hercegovina (1.329), Nemčija (293) in Avstrija (210). ZZZS je na podlagi prejetih zahtevkov zavarovanim osebam povrnil 320.442,62 evrov.

Slovenci imamo to srečo, da lahko z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja uveljavljamo v tujini nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni zdravstveni mreži. A pojdimo lepo po vrsti. Evropsko kartico je treba najprej naročiti, in sicer vsaj štiri delovne dni prej, v poletnih mesecih pa vsaj sedem delovnih dni pred odhodom v tujino. Evropsko kartico lahko naročijo vsi, ki imajo urejeno obvezno zdrastveno zavarovanje, piše na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Evropska kartica velja najmanj 30 dni in največ pet let, odvisno od veljavnosti zavarovanja, novo evropsko kartico pa lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavnosti stare kartice. In ko imate svojo evropsko kartico v rokah, se lahko odpravite na pot. A bodite pozorni, saj kartica ne krije vseh zdravstvenih stroškov, saj ima vsaka država svoje posebnosti pri uveljavljanju zdravstvenih storitev. V državah EU, EGP ter Švici lahko nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve uveljavljate neposredno pri zdravnikih in v bolnišnicah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. "Gre za storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje. /.../ To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Navedene storitve se uveljavljajo v skladu s predpisi države, v kateri zavarovana oseba poišče zdravniško pomoč, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati, enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav," pojasnjujejo na ZZZS.

Oskrba rane FOTO: Shutterstock

V BiH, Črni gori in Republiki Srbiji se je ob uveljavljanju pravice do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči treba z evropsko kartico ali certifikatom ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja. V nujnih primerih pa se lahko odpravite kar k zdravniku ali v bolnišnico, ki je del javne, državne zdravstvene mreže.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe. —ZZZS

V Republiki Severni Makedoniji lahko pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči uveljavljate z evropsko kartico ali certifikatom neposredno pri zdravnikih, v bolnišnicah, ki so del javne, državne mreže, pa morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi dopis z izpisom osebnih podatkov. V Avstraliji morate poleg evropske kartice za uveljavljanje zdravstvenih storitev predložiti tudi potni list. Nujno zdravljenje v bolnišnicah je brezplačno, zdravniki na primarnem nivoju pa vam bodo storitve praviloma zaračunali, opozarjajo na ZZZS. "Če boste morali stroške zdravstvenih storitev poravnati sami, pred povratkom v domovino zahtevajte povračilo v katerikoli poslovalnici MEDICARE (avstralski pristojni nosilec zavarovanja) v kraju začasnega bivanja. Povračila stroškov za zdravstvene storitve plačane v Avstraliji, ni mogoče zahtevati v Sloveniji," še poudarjajo.

Zavarovanje na dopustu FOTO: Shutterstock

V državah, kjer ne morete uveljavljati evropske kartice (npr. ZDA, Turčija, Rusija), pa je treba zdravstvene storitve plačati, vendar lahko nato zaprosite za povračilo stroškov pri območni enoti ali izpostavi ZZZS. "Upravičeni ste le do povračila za nujne zdravstvene storitve v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar ne več, kot so znašali dejanski stroški," pojasnjujejo na ZZZS, kjer še svetujejo, da za čas bivanja v teh državah sklenete komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Najpogostejši razlog za plačilo zdravstvenih storitev in vložitev zahtevka za povračilo pri ZZZS je bilo v EU, EGP in Švici koriščenje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže (npr. prizdravnikih na smučiščih, plažah, hotelih, turističnih ambulantah…). Najpogostejši razlog za vložitev zahtevka za povračilo plačanih nujnih zdravstvenih storitev v BiH je bilo neupoštevanje postopka uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev, ki ga določa Sporazum o socialnem zavarovanju med RS in BiH.

Seveda pa je treba vedeti tudi, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne pokriva vseh zdravstvenih storitev in z njimi povezanih stroškov. Tako evropska kartica ne krije stroškov poroda v državah članicah EU, EGP in Švici, če je bil namen bivanja v teh državah porod. Kot pojasnjujejo na ZZZS, mora zavarovana oseba v primeru načrtovanega poroda v tujini stroške poroda poravnati sama. "V primeru, da bo zavarovana oseba zahtevala povračilo stroškov na ZZZS je potrebno poleg originalnih računov in medicinske dokumentacije (odpustno pismo iz bolnišnice in ostala dokumentacija) priložiti še porodni zapisnik iz države poroda, kopijo materinske knjižice in potrdilo o predvidenem datumu poroda, izdano s strani izbranega ginekologa v Sloveniji," dodajajo na ZZZS. Evropska kartica prav tako ne krije stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah na Hrvaškem, saj te nimajo sklenjene pogodbe s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Zavarovana oseba mora zato kljub predložitvi evropske kartice stroške poravnati sama. "ZZZS povrne stroške plačanega računa le v višini pogodbene cene, ki jo prizna hrvaški zavod svojim pogodbenim izvajalcem zdravstvenih storitev. Opozarjamo, da je v večini primerov to povračilo precej nižje od dejansko plačanih stroškov," opozarjajo na ZZZS.

Nova kartica za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini FOTO: POP TV

V večini tujih držav evropska kartica tudi ne krije stroškov prevoza poškodovane osebe z smučišča s helikopterjem ali reševalnimi sanmi. Te stroške mora tako plačati poškodovanec sam. "ZZZS povrne stroške v višini, ki ga prizna tuji nosilec zavarovanja za svoje pogodbene partnerje. V veliki večini primerov povračila ni ali pa je precej nižje od dejansko plačanih stroškov s strani zavarovane osebe. V primeru smučanja v tujini svetujemo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini," svetujejo na ZZZS, kjer še dodajajo, da evropska kartica tudi ne krije stroškov prevoza v domovino, ampak le do najbližje zdravstvene ustanove v tujini. "Zavarovana oseba mora stroške prevoza v domovino plačati sama. Na ZZZS ni upravičena do povračila stroškov, ker to ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja," dodajajo.

Zavarovane osebe naročijo največ evropskih kartic vsako leto junija in julija, zato bo med 15. junijem in 31. julijem letos pretekla veljavnost 264.627 evropskim karticam. ZZZS zato svetuje, da zavarovane osebe preverijo veljavnost izdane evropske kartice in, če je potrebno, naročijo novo pravočasno, to je vsaj 4 delovne dni prej, preden jo potrebujejo, in sicer preko spletne strani ali SMS sporočila.