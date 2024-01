Zavarovanje, ki vam poenostavi in pospeši dostop do osebnega zdravnika in specialista

Nekoč so dodatna zdravstvena zavarovanja v večji meri sklepali ljudje v zrelih letih, danes se zanje odloča tudi vse več mladih družin in posameznikov. Razlog je seveda v dolgih čakalnih vrstah in omejenem dostopu do osebnih zdravnikov.

Bolezen ali poškodbe nas, ne glede na starost, ovirajo v vsakdanjem življenju, in prav vsakdo si v takem primeru želi, da zdravljenje poteka hitro, učinkovito in enostavno. In prav to so prednosti, ki jih zavarovancem prinaša dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco.

Že v 15 minutah do posveta z osebnim zdravnikom. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Do osebnega zdravnika na daljavo hitro – lahko že v 15 minutah Ko zbolimo, si želimo, da bi čim hitreje in s čim manj iskanja, čakanja in preusmerjanja prišli do zdravnika in zdravljenja. Zavarovanje Specialisti z asistenco vam omogoča video ali telefonski posvet z osebnim zdravnikom, ki vam je na voljo takoj (video posvet lahko že v roku 15 minut) ali v terminu, ki ga izberete sami. Osebni zdravnik je v sklopu storitve Halo Doktor na voljo vsak dan med 6. in 22. uro, tudi ob nedeljah in praznikih. Osebni zdravnik vam v posvetu na daljavo pripravi izvid, ki lahko vsebuje napotitev k specialistu, s katerim nadaljujete specialistično zdravljenje. Z njim se lahko posvetujete tudi o zdravstvenih težavah, pomaga pa vam lahko tudi pri razlagi izvidov.

Do specialista običajno že v 10 dneh, tudi če nimate napotnice. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Do specialista običajno že v 10 dneh Z napotnico za specialista, ki jo prejmete ali pri svojem izbranem osebnem zdravniku ali v sklopu posveta na daljavo v storitvi Halo Doktor vam uredimo pregled pri specialistu običajno že v roku 10 dni. V zavarovanje Specialisti z asistenco pa so lahko vključene tudi operacije in rehabilitacija ter preventivni pregledi. Učinkovita asistenca, ki vam uredi preglede, posege in zdravljenje Z napotnico se obrnete na asistenčni center , kjer vam pomagajo izbrati specialista in urediti termin pregleda. Od te točke dalje imate sogovornika, ki vas vodi skozi proces zdravljenja, ureja termine pregledov in posegov, vas obvešča o naslednjih korakih in seveda, v sklopu zavarovanja krije tudi stroške zdravljenja.

Z zavarovanjem do specialista, diagnostike, operacije, fizioterapije in tudi preventivnih pregledov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ne le bolezni, tudi zdravljenje poškodb je vključeno v zavarovanje. Takšna je izkušnja Maje, ki si je pri odbojki poškodovala koleno Maja je navdušena športnica. Med rekreativno odbojko na mivki je, kot že mnogokrat, skočila, ob pristanku pa je začutila pekočo bolečino v kolenu. Takoj je zaslutila, da je s kolenom nekaj hudo narobe. Rentgen na urgenci ni pokazal realnega stanja, zato so jo napotili na magnetno resonanco. Asistenca zdravje, ki jo je poklicala, ker je imela sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco, ji je v nekaj dneh uredila magnetno resonanco in prvi pregled pri ortopedu. Takrat je izvedela, da je imela pretrgane skoraj vse vezi v kolenu in poškodovan meniskus. Maji je ortoped predstavil diagnozo in možnosti zdravljenja. Z izvidom ortopeda so ji na Asistenci zdravje uredili naslednji pregled, operacijo, ki so jo opravili v zasebnem zdravstvenem centru, in fizioterapije. Rehabilitacija je tudi 9 mesecev po operaciji še trajala, a Maja je že hodila in se veselila dne, ko se bo lahko ponovno ukvarjala s športom.

Halo Doktor: Od napotitev na nadaljnje specialistične preglede do razlage izvidov in odgovorov na vaša zdravstvena vprašanja. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kako sklenem zavarovanje Specialisti z asistenco? Enostavno, lahko se obrnete na agenta zavarovalnice Generali ali zavarovanje sklenete preko spleta. Za sklenitev zdravstveni pregled ni potreben, zato je celoten postopek še toliko bolj enostaven. Marsikdo se vpraša, koliko stane takšno zavarovanje. Na to vprašanje v naprej ne moremo podati natančnega odgovora, ker je to odvisno od starosti, izbranega paketa in kritij. A premije se začnejo že pri 8,22 evra mesečno za osnovni paket pri starosti 16-25 let. 30-letnik lahko Specialiste z asistenco sklene že za 8,68 evrov mesečno. Ob sklenitvi zavarovanja lahko dobite še popust ZAME, ki lahko znaša do 35 odstotkov, izkoristite pa lahko tudi ZAME kupon , ki vam v prvem letu zavarovanja prinese še dodaten popust. Kupon lahko člani programa prednosti prenesete na strani generali-zame.si ali dobite pri svojem zastopniku. V program prednosti Generali ZAME se lahko včlanijo vsi, ne le zavarovanci naše zavarovalnice. Včlanitev lahko opravite na spletni ali pri našem agentu, pred sklenitvijo zavarovanja. *Več na www.generali-zame.si

Generalijevo zavarovanje Specialisti z asistenco odlikuje zelo visoko zadovoljstvo zavarovancev: Povprečna ocena zadovoljstva z zdravstveno obravnavo: 4,9 /5* Povprečna ocena zadovoljstva s Halo Doktor: ocena zdravnika 2,98 /3** ocena izvedbe klica 2,94 /3** Vir: Medifit, anketa zadovoljstva z Asistenco Zdravje Generali, 2023 in Medifit, anketa zadovoljstva s storitvijo Halo Doktor, 2023