Furs odstranil kamnite bloke, Zavašnikovi spet zaračunavajo parkirnino

Po novem je parkirišče pred bivšo Lipo uradno odprto.

"Dobrodošli pohodniki Šmarne Gore!" Tako je v ponedeljek Turistično društvo STEZA Šmarna gora, za katerim naj bi stal prav nekdanji šef diskoteke Lipa Robert Tomas Zavašnik, na družbenem omrežju Facebook naznanilo svoje vnovično obratovanje. Še več: spet naj bi pobirali celo parkirnino.

Ko smo se jim predstavili, pa so nam pokazali vrata. "Že 30 let delate probleme, ti problemi so nastali pri vas, samo pojdite," je Zavašnik danes odslovili našo novinarsko ekipo.

A vrnimo se mesec nazaj, ko so Zavašnikove, ki so – čeprav ne bi smeli – na parkirišče postavili zapornice in zaračunavali parkirnino, znova obiskali inšpektorji Finančne uprave RS (Furs). Ker so se kršitve nadaljevale dlje časa, aprila zato bolj radikalen ukrep – vhode na posestvo so zablokirali z betonskimi bloki, ki pa jih je Furs – pozor – zdaj odstranil.

"Ko zavezanec odpravi nepravilnosti, ko torej začne spoštovati davčne predpise, finančna uprava nima več razlogov, da bi nadaljevala s pečatenjem. In takšne pečate potem umakne, tudi morebitne prepreke," pojasnjuje Stojan Glavač s Fursa.

Pobiranje parkirinine naj bi se nadaljevalo. In to kjub temu, da je lastnica zemljišča banka, odprtih je tudi več inšpekcijskih postopkov. Že pred 11 leti je kmetijski inšpektorat družini Zavašnik naložil naj parkirišče spremeni nazaj v kmetijsko zemljišče, a se do danes ni zgodilo nič. Pa čeprav je ta isti inšpektorat do danes Zavašnikovim izdal za slabih 24.000 evrov glob, hkrati pa je jasen: parkirišče je nelegalno.

A če kršitve niso davčne narave, potem – tako na Fursu – finančna uprava ne more zgolj iz tega naslova ukrepati. Ampak lahko le obvesti pristojno inšpekcijo. In v konkretnem primeru kmetijski inšpektorji odgovarjajo, da izvršilni postopek še vedno poteka.