Slovenija

Furs odstranil kamnite bloke, Zavašnikovi spet zaračunavajo parkirnino

Spodnje Pirniče, 22. 05. 2026 19.56 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Manca Turk
Parking Lipa

Na posestvu nekdanje diskoteke Lipa v Spodnjih Pirničah družina Zavašnik pohodnikom na Šmarno goro znova zaračunava parkirnino. Parkirišče je po trditvah kmetijske inšpekcije nelegalno, zemljišče, na katerem stoji, pa v lasti banke. Očitno pa Zavašnikovi spoštujejo davčne predpise, saj je Finančna uprava RS odstranila betonske bloke, s katerimi je minuli mesec zablokirala vhode na parkirišče.

Po novem je parkirišče pred bivšo Lipo uradno odprto.

"Dobrodošli pohodniki Šmarne Gore!" Tako je v ponedeljek Turistično društvo STEZA Šmarna gora, za katerim naj bi stal prav nekdanji šef diskoteke Lipa Robert Tomas Zavašnik, na družbenem omrežju Facebook naznanilo svoje vnovično obratovanje. Še več: spet naj bi pobirali celo parkirnino.

Ko smo se jim predstavili, pa so nam pokazali vrata. "Že 30 let delate probleme, ti problemi so nastali pri vas, samo pojdite," je Zavašnik danes odslovili našo novinarsko ekipo.

A vrnimo se mesec nazaj, ko so Zavašnikove, ki so – čeprav ne bi smeli – na parkirišče postavili zapornice in zaračunavali parkirnino, znova obiskali inšpektorji Finančne uprave RS (Furs). Ker so se kršitve nadaljevale dlje časa, aprila zato bolj radikalen ukrep – vhode na posestvo so zablokirali z betonskimi bloki, ki pa jih je Furs – pozor – zdaj odstranil.

"Ko zavezanec odpravi nepravilnosti, ko torej začne spoštovati davčne predpise, finančna uprava nima več razlogov, da bi nadaljevala s pečatenjem. In takšne pečate potem umakne, tudi morebitne prepreke," pojasnjuje Stojan Glavač s Fursa.

Pobiranje parkirinine naj bi se nadaljevalo. In to kjub temu, da je lastnica zemljišča banka, odprtih je tudi več inšpekcijskih postopkov. Že pred 11 leti je kmetijski inšpektorat družini Zavašnik naložil naj parkirišče spremeni nazaj v kmetijsko zemljišče, a se do danes ni zgodilo nič. Pa čeprav je ta isti inšpektorat do danes Zavašnikovim izdal za slabih 24.000 evrov glob, hkrati pa je jasen: parkirišče je nelegalno.

A če kršitve niso davčne narave, potem – tako na Fursu – finančna uprava ne more zgolj iz tega naslova ukrepati. Ampak lahko le obvesti pristojno inšpekcijo. In v konkretnem primeru kmetijski inšpektorji odgovarjajo, da izvršilni postopek še vedno poteka.

parkirišče Robert Tomas Zavašnik diskoteka Lipa parkirnina Furs

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Groucho Marx
22. 05. 2026 20.57
Neverjetno, v bitki država - izmikajoči se Zavašniki bodo zmagali slednji.
Bebo2
22. 05. 2026 20.56
Ja če je vse v redu, zakaj potem taka panika? Niso več dolžniki, lahko mirno pobirajo parkirnino, a ne? Nič ni narobe.
DirtySanchez
22. 05. 2026 20.29
Sramota za državo in pristojne inštitucije da ne morajo enega Zavašnika porihtat.
Kratki
22. 05. 2026 20.11
Da sem jaz starš ene od punc,nebi ta več dihal zraka.Direkt norca se dela☠️
zurc
22. 05. 2026 20.30
raje najdi tiste ki so brezglavo rinili in ustvarili stampedo
