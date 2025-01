Žavbi: Predčasnih parlamentarnih volitev ne bo

"Pogrešam malo več spoštovanja do naše stranke, ki je 30 let trdo delala," je misel predsednika SD Matjaža Hana. Namenjena je bila koalicijskim partnerjem, ob aferi Spirit pa se ni dobro postarala ... Že dober teden dni po izjavi se je v Državnem zboru zagovarjal pred poslanci največje koalicijske stranke, ki so terjali njegova pojasnila. Se napetosti v koaliciji stopnjujejo? V kakšnem stanju je vezivno tkivo oziroma kako močan je preživetveni nagon Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice? Gosta tokratnega Popkasta sta bila poslanca Lenart Žavbi iz Svobode in Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije.