Na mandatno-volilni komisiji, ki je prejšnji torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom". Izjava je bila deležna javnih obsodb.

"Izjave poslanca pravzaprav ne razumemo. Pa ga kar javno vprašam, če lahko gospod Žavbi v javnosti pojasni, kakšna je povezava med vprašanji pogojev za delo neodvisne institucije in vazelinom. Kaj je hotel reči," ga je vprašal Lobnik, ki je o tem obvestil tudi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in ga pozval k ukrepanju v skladu s pravili etičnega kodeksa poslancev.

Kolegij predsednika DZ je na zaprtem delu današnje seje sklenil, da je Žavbi z izjavo o vazelinu kršil etični kodeks, poroča N1. Kolegij je ugotovil, da gre za hujšo kršitev, Žavbiju pa je kot sankcijo izrekel opomin z javno objavo na spletnih straneh državnega zbora.

S sankcijo so strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin, še poroča N1. Žavbija je na kolegiju po pooblastilu zastopal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.