Na mandatno-volilni komisiji, ki je prejšnji torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom". Izjava je bila deležna javnih obsodb.
"Izjave poslanca pravzaprav ne razumemo. Pa ga kar javno vprašam, če lahko gospod Žavbi v javnosti pojasni, kakšna je povezava med vprašanji pogojev za delo neodvisne institucije in vazelinom. Kaj je hotel reči," ga je vprašal Lobnik, ki je o tem obvestil tudi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in ga pozval k ukrepanju v skladu s pravili etičnega kodeksa poslancev.
Kolegij predsednika DZ je na zaprtem delu današnje seje sklenil, da je Žavbi z izjavo o vazelinu kršil etični kodeks, poroča N1. Kolegij je ugotovil, da gre za hujšo kršitev, Žavbiju pa je kot sankcijo izrekel opomin z javno objavo na spletnih straneh državnega zbora.
S sankcijo so strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin, še poroča N1. Žavbija je na kolegiju po pooblastilu zastopal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
Žavbi se je za svoje besede v sredo opravičil. "Človek v življenju dela napake. Napake se odpuščajo, a ne pozabljajo. To sporočilo je namenjeno odpuščanju," je zapisal. Dejal je, da je opazko izrekel v afektu in da ni želel "na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine". Priznal pa je, da namen besede ni pomemben, pač pa to, da je ta prizadela posameznika in del javnosti. Zagovorniku načela enakosti se je v zapisu opravičil tudi osebno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.