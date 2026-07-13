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Slovenija

Žavbi z izjavo o vazelinu kršil etični kodeks

Ljubljana, 13. 07. 2026 12.15 pred 39 minutami 2 min branja 19

Avtor:
STA N.L.
Lenart Žavbi in Jernej Vrtovec v Popkastu

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je z izjavo o vazelinu kršil etični kodeks poslancev, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora, ki je ugotovil, da je šlo za hujšo kršitev. Kot sankcijo so mu izrekli opomin z javno objavo.

Lenart Žavbi
Lenart Žavbi
FOTO: Aljoša Kravanja

Na mandatno-volilni komisiji, ki je prejšnji torek obravnavala kandidaturo Barbare Zupančič za novo zagovornico načela enakosti, saj se sedanjemu zagovorniku Mihi Lobniku drugi petletni mandat izteče oktobra, se je razprava vrtela predvsem o smiselnosti te institucije. Pri tem je poslanec Žavbi pri govoru o financiranju institucije v prejšnjem mandatu dejal, da so dodaten denar "dali z vazelinom". Izjava je bila deležna javnih obsodb.

"Izjave poslanca pravzaprav ne razumemo. Pa ga kar javno vprašam, če lahko gospod Žavbi v javnosti pojasni, kakšna je povezava med vprašanji pogojev za delo neodvisne institucije in vazelinom. Kaj je hotel reči," ga je vprašal Lobnik, ki je o tem obvestil tudi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in ga pozval k ukrepanju v skladu s pravili etičnega kodeksa poslancev.

Kolegij predsednika DZ je na zaprtem delu današnje seje sklenil, da je Žavbi z izjavo o vazelinu kršil etični kodeks, poroča N1. Kolegij je ugotovil, da gre za hujšo kršitev, Žavbiju pa je kot sankcijo izrekel opomin z javno objavo na spletnih straneh državnega zbora.

S sankcijo so strinjali predstavniki vseh poslanskih skupin, še poroča N1. Žavbija je na kolegiju po pooblastilu zastopal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic

Preberi še Žavbi se je Lobniku opravičil za neprimerno izjavo o vazelinu

Žavbi se je za svoje besede v sredo opravičil. "Človek v življenju dela napake. Napake se odpuščajo, a ne pozabljajo. To sporočilo je namenjeno odpuščanju," je zapisal. Dejal je, da je opazko izrekel v afektu in da ni želel "na kakršenkoli način zatirati ali poniževati kakršnekoli družbene skupine". Priznal pa je, da namen besede ni pomemben, pač pa to, da je ta prizadela posameznika in del javnosti. Zagovorniku načela enakosti se je v zapisu opravičil tudi osebno. 

lenart žavbi vazelin kodeks izjava kršitev

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KOMENTARJI19

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lokson
13. 07. 2026 12.55
Žavbija videti ne morem. Aroganten napihnjen diletant. Ampak, a je res ta njegova izjava huda, kot se hoče prikazati. Ustvarjamo zblojeno ameriško liberalno miselnost, katera demonizira vse in vsakogar. Že čisto vse, je politično nekorektno, razen, ko je treba pljuvati heteroseksualno belsko populacijo. Tukaj lahko vse, oni nam lahko vse, mi, pa moramo biti goba za vpijanje vseh frustracij teh tki marginalnih skupin. Prav tekmuje se, kdo bo izpadel bolj svetohlinski. Ob pogledu na Žavbija me kar strese, ampak tokrat, sem na njegovi strani.
Odgovori
0 0
suleol
13. 07. 2026 12.54
niste vredni da stojite pred parlamentom ne pa not
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+1
1 0
genius2013
13. 07. 2026 12.53
Ponovno novinarji na plačilni listi Gen-i poskušajo prikriti iz katere stranke je homofobni Žaubi..
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+2
2 0
Jak Tobim
13. 07. 2026 12.52
kako noro izrezano so to objavili na RTV Slo in 24 ur je naravnost za v učbenike manipuliranja in zavajanja. če ne bi bilo alternativnih medijev in objav na YT, kjer je bilo objavljeno brez montaže bi tole danes ne brali. In potem družbeno politični delavci omenjenih medijev kričijo manipulacija pri objavah o korupciji v Sloveniji na katerih vidimo vso lepoto politične klike okoli..
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+2
2 0
agent.brinko
13. 07. 2026 12.39
vsi so glih
Odgovori
-3
1 4
Vzorčen primer
13. 07. 2026 12.37
Član katere stranke je?
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
13. 07. 2026 12.53
slobodanof.....
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0 0
ACC0
13. 07. 2026 12.36
če damo roko na srce - če bi bila tole izjava bilo koga iz desnega pola bi jih medijsko pribili na križ.
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+7
13 6
lizing
13. 07. 2026 12.35
Žavbi bo že vedel zakaj je vazelin dober.
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+13
15 2
Ponent
13. 07. 2026 12.33
Novodobni "politiki"
Odgovori
+4
6 2
Endless
13. 07. 2026 12.30
Žavbi je samo nadut smrkolinček,ki do sedaj še ni uspel narediti prav nič v dobro Slovenije. Zna pa dobro mešati 💩, tako kot njegovi šefi. In to je tudi edino kar zna.
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+7
15 8
Castrum
13. 07. 2026 12.29
Nadimek se kar ponuja...
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+4
9 5
object05
13. 07. 2026 12.28
O tem vazelinu se že debatira kak teden. a je zmanjkalo kave v avtomatih?
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+7
9 2
luckyss.1
13. 07. 2026 12.26
Žavbiju se vidi, da je žrtev estrogena.
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+1
10 9
Eurojackpot
13. 07. 2026 12.25
Misli, da je"z vsemi žubami namazan". V resnici pa "mu nobena žauba ne pomaga".
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+1
9 8
ho?emVšolo
13. 07. 2026 12.25
Kaj pa Mahniči iz vrst SDS?
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-3
11 14
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