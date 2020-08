'Zavedamo se, da si delamo škodo, zato iščemo rešitev na konstruktiven način'

Predsednik sveta stranke DeSUS Tomaž Gantar je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, zakaj Aleksandra Pivec – kljub nezaupnici – še ostaja predsednica stranke, dejal, da "očitno res verjame, da je samo kongres tisti, ki jo lahko razreši". "Nam pa je zaradi stranke v interesu, da ni nobenega dvoma, če pride do razrešitve, ne želimo si pravdanja, zato je bil tudi moj predlog, da sejo prekinemo in da pridobimo mnenje statutarne komisije. Kajti, če bo to tisto, kar bo odstranilo vse dvome, potem bo to dobro vloženih 14 dni," je nadaljeval Gantar, sicer velik kritik Pivčeve, ki se je v zadnjem času znašla sredi kar nekaj afer.

O samem dogajanju na seji, ki je za zaprtimi vrati trajala več ur, pa je dejal, da je bilo pravzaprav malo razprave o pravnem mnenju, da je bila razprava vsebinska, mnenja pa zelo različna: "Občasno je bila razprava tudi precej burna in mislim, da nam jo je uspelo dobro izpeljati, čeprav seveda ne moremo biti zadovoljni, da javno razpravljamo o takšnih vprašanjih. Smo pa to naredili na način, da bomo lahko nadaljevali in prišli do končne rešitve, ki pa je, kaj lahko pričakujemo od kongresa, ki ga želimo čim prej."